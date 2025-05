DETROIT - USA : vulgariser la pratique du Golf chez les Noirs

Les entraîneurs et les groupes communautaires de la ville prennent des mesures ambitieuses pour étendre la popularité du Golf auprès des élèves - notant que seulement environ 50 des plus de 14 000 lycéens du district scolaire de Détroit jouent au golf dans les équipes de l'école.

À Détroit, le plus grand défi est d'exposer les jeunes Noirs au golf. C'est ce qu'affirme Jesse Hawkins, un Noir qui entraîne l'équipe de Horne à la Renaissance High School.

"Dans ma communauté, lorsque nous avons grandi, ce n'était tout simplement pas un sport reconnu", explique Hawkins. "Ce n'était pas un sport très respecté par notre communauté, et encore moins un sport dans lequel on investissait.

Le Rocket Classic a reversé près de 10 millions de dollars provenant de l'événement annuel de la PGA organisé à Détroit à des organisations caritatives locales. Sur cette somme, 800 000 dollars ont été versés à des programmes qui apprennent aux enfants à jouer au golf.

Le simulateur de golf utilisé par l'équipe de Renaissance a été offert par First Tee of Greater Detroit.

Selon la National Golf Foundation, parmi les 28,1 millions d'Américains qui ont joué au golf sur un parcours en 2024, environ 25 % étaient noirs, asiatiques ou hispaniques.

Le Rocket Classic est le premier événement de la PGA organisé à Détroit et s'inscrit dans le cadre de la vision du fondateur et président de la société de technologie financière Rocket, Dan Gilbert, d'organiser un événement de golf de classe mondiale dans la ville.

La PGA a organisé son premier événement à Détroit en 2019, et Rocket Companies, la société de Dan Gilbert, en a été le sponsor. La société travaille avec des partenaires pour apporter le jeu aux jeunes de Détroit et couvrir une partie des coûts, a déclaré Trina Scott, vice-présidente des affaires civiques et communautaires chez Rock, basé à Détroit, qui est le bureau familial de Gilbert.

"Comment attirer les jeunes Noirs et les jeunes Noirs bruns pour qu'ils considèrent cela comme une possibilité ? L'une des façons d'y parvenir est de rendre les choses accessibles", a déclaré Mme Scott. "L'autre façon de le faire est de le rendre accessible tout en éliminant les obstacles.