Santé : l'accord de l'OMS sur les pandémies adopté

Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont officiellement adopté aujourd'hui par consensus le premier accord mondial sur les pandémies.

Cette décision historique prise par la 78 e Assemblée mondiale de la santé est l'aboutissement de plus de trois ans de négociations intensives lancées par les gouvernements en réponse aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, et motivées par l'objectif de rendre le monde plus sûr face aux futures pandémies et plus équitable dans la riposte à ces pandémies.

« Le monde est plus sûr aujourd'hui grâce au leadership, à la collaboration et à l'engagement de nos États membres qui ont adopté l'Accord historique de l'OMS sur les pandémies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"Cet accord est une victoire pour la santé publique, la science et l'action multilatérale. Il nous permettra, collectivement, de mieux protéger le monde contre les futures menaces de pandémie. C'est aussi la reconnaissance par la communauté internationale que nos citoyens, nos sociétés et nos économies ne doivent pas être laissés dans une situation de vulnérabilité et subir à nouveau des pertes telles que celles subies lors de la grippe aviaire de type 19".

L'adoption du document intervient alors que les situations d’urgence n’ont jamais été aussi nombreuses. Des défis mis en lumière par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

"Nous savons également que de nombreux pays sont confrontés à des défis importants. De nombreux ministres m'ont dit que les réductions soudaines et importantes de l'aide bilatérale provoquaient de graves perturbations dans leur pays et mettaient en péril la santé de millions de personnes. Dans au moins 70 pays, des patients n'ont pas accès à des traitements. Des établissements de santé ont fermé leurs portes. Les travailleurs dans le secteur de la santé ont perdu leur emploi et les gens doivent faire face à une augmentation de leurs dépenses de santé. Il s'agit également d'un défi. De nombreux pays y voient également une occasion de sortir d'une ère de dépendance à l'égard de l'aide et d'accélérer la transition vers une autosuffisance durable fondée sur les ressources nationales. Nous faisons de notre mieux pour aider les pays à opérer cette transition. ‘’, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

Le directeur général de l'OMS, a appelé les États membres à adopter l'accord de l'OMS sur les pandémies. Attendu de longue date, négociée depuis tris ans cet accord constitue un cadre mondial contraignant pour mieux prévenir, anticiper et répondre aux futures pandémies.

"Lors de cette Assemblée, les États membres examineront et, nous l'espérons, adopteront l'Accord de l'OMS sur les pandémies. Il s'agit véritablement d'un moment historique. Même en pleine crise et face à une opposition importante, vous avez travaillé sans relâche, vous n'avez jamais abandonné et vous avez atteint votre objectif. Lorsque vous êtes finalement parvenus à un consensus le matin du 16 avril, après une nuit intense de négociations - et j'ai été très honoré d'être présent dans la salle pour en être témoin - nous avons tous ressenti un mélange d'émotions : joie, triomphe, soulagement, épuisement’’ , a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L' assemblée mondiale de la santé doit aussi se pencher sur le déficit en personnel de santé. Le monde devrait faire face à une pénurie annoncée de 11 millions de professionnels de santé d’ici à 2030.