RDC : les mineurs de coltan piégés dans le conflit

Au site minier de Rubaya, au Congo, des centaines de mineurs artisanaux extraient le coltan, essentiel à l'industrie électronique. Ce site, au cœur des conflits entre le gouvernement et les rebelles du M23, illustre la région instable. Malgré la richesse en minéraux, la majorité des mineurs vivent en situation de précarité.

Niché dans les collines verdoyantes du territoire de Masisi, au Congo, le site minier artisanal de Rubaya vibre au son des générateurs, tandis que des centaines d'hommes travaillent à la main pour extraire le coltan, un minerai essentiel à la production d'électronique moderne et de technologies de défense, et très convoité dans le monde entier.

Rubaya se trouve au cœur de l'est du Congo, une région riche en minéraux de ce pays d'Afrique centrale déchirée depuis des décennies par la violence des forces gouvernementales et de différents groupes armés, dont le M23, soutenu par le Rwanda, dont la récente résurgence a intensifié le conflit et aggravé une crise humanitaire déjà aiguë.

Alors que les États-Unis mènent les négociations de paix entre le Congo et le Rwanda, le président congolais Félix Tshisekedi a cherché à conclure un accord avec l'administration Trump, offrant un accès aux minerais en échange du soutien américain pour réprimer l'insurrection et renforcer la sécurité.

Bien que les détails de l'accord restent flous, des analystes estiment que Rubaya pourrait être l'un des sites miniers concernés.

L'est du Congo est en proie à des crises depuis des décennies. Le conflit a engendré l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, dont 100 000 ont fui leur foyer cette année.

Les mines de Rubaya sont au cœur des combats, passant de mains en mains entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Depuis plus d'un an, elles sont contrôlées par les rebelles du M23, qui ont progressé et pris le contrôle des villes stratégiques de Goma et Bukavu plus tôt cette année, provoquant une escalade majeure du conflit.

Malgré l'exceptionnelle richesse minière du pays, plus de 70 % des Congolais vivent avec moins de 2,15 dollars par jour.

Des métaux pour « la vie moderne et la préparation militaire »

Pour les hommes qui travaillent dans les mines de Rubaya, dont les moyens de subsistance dépendent de l'exploitation minière, peu de choses ont changé après des décennies de violence.

L'un d'eux est Jean Baptiste Bigirimana, qui travaille dans les mines depuis sept ans.

« Je gagne 40 dollars par mois, mais ce n'est pas suffisant », explique-t-il. « Les enfants ont besoin de vêtements, d'éducation et de nourriture. Quand je répartis l'argent pour voir comment je vais subvenir aux besoins de mes enfants, je me rends compte que ce n'est pas suffisant », confie-t-il, ajoutant qu'il ignore où vont les minerais qu'il extrait une fois qu'ils quittent Rubaya.

Les mines produisent du coltan – abréviation de columbite-tantalite – un minerai dont sont extraits le tantale et le niobium. Ces deux métaux sont considérés comme des matières premières essentielles par les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Japon. Le tantale est utilisé dans les téléphones portables, les ordinateurs et l'électronique automobile, ainsi que dans les moteurs d'avion, les composants de missiles et les systèmes GPS. Le niobium est utilisé dans les pipelines, les fusées et les moteurs à réaction.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le Congo a produit environ 40 % du coltan mondial en 2023, l'Australie, le Canada et le Brésil étant d'autres fournisseurs majeurs.

Le décret d'urgence énergétique nationale, promulgué par Trump, a souligné l'importance des minéraux critiques, notamment le tantale et le niobium, et a appelé à garantir l'accès des États-Unis à ces ressources afin de garantir à la fois « la vie moderne et la préparation militaire ».

Une chaîne d'approvisionnement mondiale « suspecte »

Selon un rapport de l'ONU, depuis la prise de Rubaya en avril dernier, le M23 a imposé des taxes sur le commerce et le transport mensuels de 120 tonnes de coltan, générant au moins 800 000 dollars par mois. Le coltan est ensuite exporté vers le Rwanda, selon les experts de l'ONU. Mais avant même que le M23 ne prenne le contrôle de la mine, les analystes ont indiqué que le minerai était vendu au Rwanda, la seule différence étant que cela se faisait par l'intermédiaire d'intermédiaires congolais.

Les experts affirment qu'il est difficile de retracer l'arrivée du coltan dans les pays occidentaux.

« La chaîne d'approvisionnement mondiale du coltan est assez opaque », a déclaré Guillaume de Brier, chercheur en ressources naturelles à l'International Peace Information Service, basé à Anvers. « Depuis l'est de la RDC, le coltan est acheté par des négociants, principalement libanais ou chinois, qui le revendent à des exportateurs basés au Rwanda. Ces derniers l'expédient ensuite aux Émirats arabes unis ou en Chine, où il est raffiné en tantale et en niobium, puis vendu aux pays occidentaux sous forme de métaux provenant des Émirats arabes unis ou de Chine. »

Le M23 a déjà contrôlé Rubaya pendant un certain temps, et l'ONU a affirmé que, même avant la prise de Goma, le groupe facilitait la contrebande de ces minerais vers le Rwanda. Depuis que le M23 a pris le contrôle de la mine, les exportations officielles de coltan du Rwanda ont doublé, selon les chiffres officiels rwandais.

Parfois, les mines étaient également sous le contrôle du Wazalendo, une milice alliée à l'armée congolaise.

Alexis Twagira a déclaré avoir le sentiment que la situation s'est améliorée sous le M23. « Je travaille dans cette mine depuis 13 ans, sous les ordres des Wazalendo. Lorsqu'ils étaient ici, ils nous harcelaient, nous confisquant parfois nos minerais et nous réclamant de l'argent », a-t-il déclaré.

L'ONU a accusé l'armée congolaise et les rebelles du M23 de violations des droits de l'homme.

Violations des droits humains

Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai utilisé pour la fabrication de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et d'autres produits. Cependant, l'accès des États-Unis est compliqué par le fait que les entreprises chinoises contrôlent 80 % de sa production congolaise. Le Congo produit également de l'or.

Ces dernières semaines, deux entreprises américaines ont ouvert leurs portes à la production dans la région. Nathan Trotter, une entreprise américaine, a signé une lettre d'intention avec la société rwandaise Trinity Metals, propriétaire de la plus grande mine d'étain du pays. KoBold Metals, qui utilise l'intelligence artificielle pour favoriser la transition énergétique et est soutenu par le milliardaire Bill Gates, a négocié un accord pour acquérir la participation de l'australien AVZ Minerals dans les gisements de lithium de Manono au Congo.

Les analystes préviennent que la mise en œuvre d'un accord minier dans l'est du Congo, s'il devait se concrétiser, se heurtera à de nombreux obstacles, notamment en raison du désengagement massif des investisseurs américains au Congo au cours des deux dernières décennies.

« Transformer une annonce majeure en progrès durable nécessitera de dissiper les profondes suspicions entre le Rwanda et la RDC », a déclaré Chatham House, un institut de recherche, dans un récent rapport. « Un accord devra également tenir compte des problèmes politiques locaux complexes d'accès aux terres et d'identité, des défis sécuritaires plus vastes dans une région qui abrite une multitude de groupes armés non étatiques, et des problèmes de rareté des ressources. »

Si l'accord incluait Rubaya, où l'extraction minière est actuellement entièrement manuelle, les entreprises américaines seraient confrontées à des problèmes de sécurité et à un grave manque d'infrastructures.

« Avec le coltan, on a affaire à des centaines de milliers de mineurs, et pas seulement au M23, mais aussi à d'autres groupes armés dits d'autodéfense et à des individus qui dépendent de l'exploitation minière pour leur survie », a déclaré de Brier, de l'International Peace Information Service. « Il faut construire toutes les infrastructures, il faut repartir de zéro. Il faudra même construire les routes. »

Bahati Moïse, un négociant qui revend le coltan des mines de Rubaya, espère que, quel que soit le contrôle des mines, les travailleurs qui travaillent à l'extraction des minéraux seront enfin valorisés autant que les ressources elles-mêmes.

« Tout le pays, le monde entier sait que les téléphones sont fabriqués à partir du coltan extrait ici, mais regardez notre vie », a-t-il déclaré. « On ne peut pas continuer comme ça. »