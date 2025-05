Mission Impossible : Tom Cruise pousse l’action à son paroxysme

Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, commence à avoir un complexe de divinité. Ce n’est pas vraiment sa faute après avoir défié la mort et accompli des missions impossibles à maintes reprises.

Mais dans « Mission Impossible – Le Jugement Dernier », la confiance naïve de ses disciples, dont le président américain (l’anciennement sceptique Erika Sloane de « Fallout », interprétée par Angela Bassett), est essoufflée, et Paris (Pom Klementieff), l’assassin maniaque autrefois délicieusement amusant, réduit à l’état de philosophe français maussade.

Dans une série qui a souvent été meilleure lorsqu’elle ne se prenait pas trop au sérieux, ces sombres rebondissements commencent à paraître involontairement un peu absurdes. Et, pendant au moins la première heure, c’est tout ce à quoi on peut s’accrocher.

C'est peut-être là l'un des objectifs de la confrontation d'un humain avec une intelligence artificielle parasite déterminée à provoquer une extinction nucléaire, un phénomène qui, nous le croyons, se prépare depuis le début de la franchise. On peut presque voir les coulisses tourner : la gravité est une condition préalable quand l'enjeu est si important, et quand on a tant travaillé pour relier 30 ans et sept films qui n'étaient certainement pas censés être liés par autre chose qu'Ethan Hunt.

Mais on ne vient pas voir les films « Mission Impossible » pour avoir une vue d'ensemble, et certainement pas pour découvrir ce qu'était la patte de lapin dans le troisième film. On est impressionné par les sensations fortes et la performance de Cruise, qu'il traverse Paris à toute vitesse en moto, traverse Rome d'une seule main dans une vieille Fiat minuscule, ou qu'il soit suspendu à l'extérieur d'un Airbus, d'un TGV, d'un hélicoptère ou de la Burj Khalifa.

Et contrairement, par exemple, aux films « Fast & Furious », qui ont depuis longtemps dépassé les bornes, les cascades de « Mission » ont toujours semblé ancrées dans la réalité et l'espièglerie. Ce n'est pas seulement la volonté de Cruise de s'accrocher à tous les moyens de transport à grande vitesse pour notre plaisir. Ses réactions – surprise, panique, doute – sont incomparables. Ethan Hunt n'est jamais trop cool pour paraître hésitant.

« Final Reckoning », le quatrième film « Mission » de Christopher McQuarrie à la réalisation, offre deux séquences véritablement inoubliables. L'une se déroule dans un sous-marin désaffecté au fond de la mer, et vous fera frémir ; une autre met en scène deux biplans classiques filant à 274 km/h au-dessus des paysages luxuriants d'Afrique du Sud. Même si elles peuvent donner le vertige en IMAX, ce sont ces éléments qui valent le détour. Mais attention : il faut un long moment d’exposition laborieuse, de flashbacks frénétiques et de montages de best-sellers dignes des Oscars pour y parvenir.

McQuarrie, qui a coécrit le scénario avec Erik Jendresen, a peut-être tiré les mauvaises leçons de la dernière décennie de franchises cinématographiques trop interconnectées. Ou peut-être semblait-il encore judicieux de le faire lorsque ce final en deux parties a été lancé il y a sept ans. Non seulement le fait qu’un personnage auparavant attachant soit lié et motivé par un personnage du passé ne fait pas monter les enchères, mais cela alourdit également le tout.

« Final Reckoning » surchargé également le casting de visages presque distrayants (comme Hannah Waddingham dans le rôle d’un officier de la marine américaine, bien que son accent américain soit plutôt réussi). Peut-être est-ce une surcompensation pour le méchant en chair et en os du film, Gabriel (Esai Morales), qui semble être là parce qu’Ethan a besoin de quelqu’un à poursuivre.

On y trouve quelques ajouts amusants : Tramell Tillman, de « Severance », dans le rôle d'un capitaine de sous-marin, ainsi que Lucy Tulugarjuk et Rolf Saxon, pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu du pauvre type dans le coffre de Langley.

Simon Pegg, dans le rôle de Benji, le génie de la technologie, est toujours aussi excellent, Ving Rhames se montre très émotif, et Bassett nous donne vraiment l'impression d'avoir choisi une ville américaine à détruire en offrande à « L'Entité ». Mais beaucoup se perdent dans les dialogues artificiels et uniformes, surtout dans la salle de situation étrangement moite où chacun termine toujours les phrases de l'autre.

Peut-être qu'avec une star de cinéma plus grande que nature, il faut des acteurs de caractère plus grands que nature. De plus, tout le monde sait qu'ils sont là en tant qu'acteurs secondaires pour soutenir la série Cruise – et personne mieux que Hayley Atwell dans le rôle de Grace, la pickpocket autrefois impénétrable devenue Madonna aux yeux écarquillés qui soutient et s'occupe d'Ethan. La perte de Rebecca Ferguson est ici profondément ressentie.

Les films « Mission Impossible », même médiocres, restent parmi les expériences cinématographiques les plus agréables et faciles à vivre, une pure expression du « montons le spectacle ». Il n'y a rien de comparable, et peut-être ont-ils mérité ce tour de victoire prétentieux, même si celui-ci semble revenir au personnage.

Garder le clou du spectacle pour la fin laissera certainement le public sortir de la salle sur une note positive. Mais il est difficile de se défaire du sentiment qu'en essayant de tout lier, « Mission Impossible » a perdu le fil.