Football : signature d’un partenariat historique entre la CAF et la Commission Européenne

La Confédération Africaine de Football (CAF) et la Commission européenne (CE) viennent de conclure un accord historique.

Il prévoit un partenariat entre la CE et les Coupes d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et 2027, la Coupe d'Afrique des Nations féminine et le Championnat d'Afrique de football des écoles de la CAF.

L'accord a été signé au Caire, en Égypte, par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, M. Jozef Síkela.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : “La CAF est ravie de l'accord que nous avons signé aujourd'hui avec la Commission européenne ... Ce partenariat est également une reconnaissance des progrès significatifs qui ont été réalisés au sein de la CAF et du respect qui émane des politiques de gouvernance, d'éthique et de transparence que nous avons introduites, ainsi que de notre tolérance zéro à l'égard de la corruption.

Notre partenariat reflète l'engagement mutuel de la CAF et de la Commission européenne pour le développement et la croissance des écoles africaines et du football des jeunes, et l'expansion des relations culturelles, commerciales et d'investissement entre nos deux continents. Je voudrais exprimer ma gratitude à la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Jozef Síkela et à la Commission européenne pour ce partenariat passionnant”.

Un discours auquel la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a répondu en soulignant les liens étroits qui unissent l'Afrique et l'Europe : “L'Union européenne et l'Afrique sont des partenaires de choix. L'Union européenne est le premier partenaire commercial et le premier investisseur en Afrique. Global Gateway est le plan Afrique-Europe avec plus de 150 milliards d'euros d'investissement, finançant des projets d'infrastructure à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit de créer des liens, d'autonomiser les jeunes, les communautés locales et des régions entières.”

M. Síkela a commenté : "Notre stratégie Global Gateway consiste à transformer le potentiel en opportunité. En nous associant à la CAF, nous rendons le partenariat entre l'Europe et l'Afrique plus visible, plus tangible et plus pertinent, en particulier pour les jeunes. Il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit de maintenir les enfants à l'école, de leur donner des modèles et de créer les conditions nécessaires à l'exploitation de leur potentiel, sur le terrain et en dehors.”

“un élément clé de cet accord est le soutien au championnat scolaire africain de la CAF, qui touchera jusqu'à 33 000 écoles à travers l'Afrique.”

Une coopération dont se réjouit les signataires qui y voient de nouvelles opportunités d’emplois, un meilleur système de santé, des services publics améliorés et de nouveaux partenariats.

Cet accord permettra également de vulgariser les projets du Global Gateway de la CE, un plan de financement des infrastructures à l'étranger.