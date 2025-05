Australie : Baai-Alkebulan, un centre culturel pour promouvoir l’héritage africain

Un nouveau centre honorant l'héritage et la culture africaines a été inauguré dans la banlieue ouest de Melbourne, en Australie.

Nommé Baai-Alkebulan, ce centre artistique et culturel africain doté d’une bibliothèque est l’œuvre de Magang Reech un Australien d'origine africaine âgé de 30 ans.

“Quand vous voyez votre propre peuple sur les couvertures des livres, cela change votre approche. Vous ne faites qu’examiner ce qui se trouve devant vous jusqu'à ce que, vous puissiez mieux l’appréhender. C'est juste pour avoir un endroit où vous pouvez respirer et voir vos propres personnes”. a affirmé Magang Reech, fondateur du centre.

La création de ce lieu de rencontre, pour les jeunes Australo africains, s'est heurtée à de nombreux obstacles.

Reech a dû faire face à une série de tragédies. “Beaucoup de mes amis avec qui j'ai grandi et qui se souviennent des premiers jours sont décédés, beaucoup se sont suicidés, beaucoup ont été enfermés dans des prisons. Pour moi, c'était comme si nous devions faire quelque chose maintenant”.

Lancer cette bibliothèque, ce musée d'art et d'histoire africains pour disposer enfin d'un espace propre à eux, Magang Reech, y a aspiré toute sa vie

Un lieu de rassemblement pour les jeunes Australo africains, où chaque ouvrage littéraire et artistique reflète leur patrimoine ancestral

Pour eux, “c’est un endroit pour respirer et voir ses propres concitoyens”. Mahamed Ahmed, défenseur de la communauté :

“Des espaces comme celui-ci aident à créer la sécurité pour nos gens, nos jeunes, mais aussi à développer la sensibilité culturelle et la réceptivité, en invitant nos communautés plus larges et dire "Hé, vous savez quoi, voici qui nous sommes, voici d'où nous venons, voici nos similitudes et voici nos différences, il y a de la beauté dans les deux”.

Magang Reech a grandi dans les faubourgs de Melbourne avec une histoire apprise à l'école qui ne le représentait pas.

Désireux de changer la donne pour les prochaines générations, il a eu cette idée.

Il a d'abord commencé à rassembler une collection de livres qui l'intéressaient avant de prêter à des amis et membres de la communauté.

Reech a lui-même financé le projet de lancement de la bibliothèque, mais il espère, à long terme, construire un espace qui évolue grâce au soutien et à l'implication de la communauté.

En avril dernier, le centre Baai-Alkebulan a accueilli ses premiers visiteurs.