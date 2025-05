USA : un voilier mexicain percute le pont de Brooklyn

Un voilier de la marine mexicaine en tournée mondiale a heurté le pont de Brooklyn à New York samedi, brisant ses trois mâts, tuant deux membres d'équipage et laissant certains marins suspendus à des harnais en l'air en attendant de l'aide.

Dans une scène filmée par de nombreux témoins oculaires, on peut voir le navire, appelé Cuauhtemoc, se diriger rapidement en marche arrière vers le pont, près de la rive de Brooklyn de l'East River. Ses trois mâts ont ensuite heurté la travée du pont et se sont brisés, un par un, tandis que le navire continuait à avancer.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que le pont, vieux de 142 ans, n'avait pas subi de dommages majeurs, mais qu'au moins 19 personnes à bord du navire avaient besoin de soins médicaux.

Deux des quatre personnes grièvement blessées sont décédées, a annoncé M. Adams sur les réseaux sociaux tôt dimanche.

La cause de la collision fait l'objet d'une enquête.