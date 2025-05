L'Iran promet de poursuivre son programme nucléaire

Le président iranien a promis dimanche que son pays n'abandonnerait jamais son programme nucléaire, quoi que fassent les États-Unis.

"Nous n'abandonnerons jamais notre programme nucléaire pacifique, quoi qu'ils disent ou fassent", a déclaré Masoud Pezeshkian lors d'un événement intitulé Forum de dialogue Téhéran 2025.

M. Pezeshkian, qui a déclaré samedi que son pays poursuivrait les négociations avec les États-Unis au sujet de son programme nucléaire qui progresse rapidement, a déclaré que le programme nucléaire était ouvert à l'inspection.

"Trump a dit qu'ils devaient s'assurer que nous n'avions pas d'armes nucléaires. Laissons-les venir et inspecter comme ils le veulent. Nous n'avons pas l'intention de fabriquer des armes nucléaires."

Les négociations ont atteint le niveau "expert", ce qui signifie que les parties tentent de parvenir à un accord sur les détails d'un éventuel accord. Mais un point d'achoppement majeur demeure autour de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, que Téhéran insiste sur le fait qu'il doit être autorisé à faire et que l'administration Trump insiste de plus en plus sur le fait que la République islamique doit y renoncer.

Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de déclencher des frappes aériennes visant le programme iranien si un accord n'était pas conclu. Les responsables iraniens avertissent de plus en plus qu'ils pourraient se doter d'une arme nucléaire avec leur stock d'uranium enrichi à un niveau proche de celui d'une arme.

M. Pezeshkian a déclaré qu'il n'avait pas peur de la mort et a critiqué M. Trump pour avoir proféré de telles menaces.

"Nous n'avons pas peur de la mort ou du martyre en raison de nos croyances. Ils n'ont pas besoin d'essayer de nous effrayer. Ensuite, ils viennent dans la région en disant qu'ils ont des bombes et qu'ils feront ceci et cela, et en même temps ils prétendent qu'ils veulent la paix ? Si vous cherchez la paix, pourquoi me montrez-vous vos armes ?