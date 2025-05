Tchad : l'opposant Succès Masra arrêté à Ndjamena, son parti dénonce un "enlèvement"

Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a été interpellé tôt ce matin à son domicile de Gassi, à Ndjamena. Son arrestation, dénoncée par ses proches comme un enlèvement, fait suite, selon le procureur, à des accusations d’incitation à la haine après des affrontements meurtriers dans le sud du pays.

Tôt ce vendredi 16 mai 2025, l’opposant tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a été arrêté à son domicile par des hommes en armes. Une vidéo de surveillance partagée sur les réseaux sociaux montre l’ancien Premier ministre escorté hors de sa résidence par des individus en treillis militaires.

La scène a rapidement suscité une vague d’indignation parmi ses partisans. Dans la matinée, le Secrétaire général du parti, Dr Tog Yeum Nagorngar, a dénoncé lors d’une conférence de presse ce qu’il qualifie d’« enlèvement brutal », précisant que « des éléments en treillis militaires lourdement armés ont défoncé les entrées de la résidence ».

Le parti exige la libération immédiate et sans condition de son président, rappelant que Les Transformateurs ont toujours prôné une action citoyenne pacifique. Il accuse les autorités de violer les droits civiques et politiques garantis par la Constitution tchadienne.

Le procureur accuse Masra d'incitation à la haine

Quelques heures plus tard, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, a pris la parole pour expliquer les raisons de cette arrestation. Selon lui, Succès Masra est poursuivi pour “incitation à la haine” et “complicité de massacre” à la suite des affrontements communautaires survenus dans la province du Logone Occidental, au sud du pays.

Oumar Mahamat Kedelaye, Procureur de la République : « À la suite de l’attaque survenue le 14 mai 2025 à Mandiakoua, les enquêtes de la police judiciaire ont révélé l’implication de M. Assyongar Masra Succès. Cette implication présumée a incité la population contre une communauté vivant dans la localité. Des messages ont été diffusés sur les réseaux sociaux appelant la population à s’armer. »

D’après le parquet, les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur les violences du 14 mai, survenues à Mandiakoua, à 18 km de Mbaïnamar, chef-lieu du département de la Dodjé.

Ces affrontements ont éclaté à la suite d’une dispute foncière entre éleveurs et communautés autochtones. Le bilan officiel fait état de 41 morts, 6 blessés, 76 cases incendiées et plus de 80 arrestations.

Candidat arrivé deuxième à la présidentielle de mai 2024, Succès Masra reste une figure majeure de l’opposition. Malgré son arrestation, il a appelé ses partisans au calme, alors que les tensions restent vives dans plusieurs quartiers de Ndjamena.

Le gouvernement tchadien n’a, pour l’instant, pas communiqué officiellement sur les suites judiciaires de cette arrestation.