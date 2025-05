Procès Diddy : Cassie Ventura appelée à témoigner avant son accouchement

La chanteuse R&B Cassie Ventura devrait reprendre la barre des témoins cette semaine dans le cadre du procès pour trafic sexuel intenté contre son ancien compagnon, le producteur Sean "Diddy" Combs. Mais un élément de taille pourrait perturber la suite des audiences : Cassie est sur le point d'accoucher de son troisième enfant.

Face à cette situation, les procureurs ont demandé au juge de clore son contre-interrogatoire d’ici vendredi, craignant qu’elle n’accouche pendant le week-end. Selon eux, un tel événement pourrait entraîner un vice de procédure si Ventura devait être rappelée à témoigner la semaine suivante, sans être en état de le faire.

De leur côté, les avocats de la défense accusent le ministère public d’avoir délibérément retardé le témoignage de Cassie, afin de limiter le temps dont ils disposent pour l’interroger. Une stratégie, selon eux, destinée à affaiblir la défense de Sean Combs.

Sean Combs, l’une des figures les plus influentes du hip-hop américain, est poursuivi pour trafic sexuel et d’autres chefs d’accusation graves. Il a plaidé non coupable. L’affaire, très médiatisée, pourrait avoir des répercussions importantes sur sa carrière et son image publique.

Une décision du juge sur le calendrier des audiences est attendue dans les prochaines heures.