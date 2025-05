Lewis Pugh, le nageur de l'extrême, se jette à l’eau pour protéger les requins

Martha’s Vineyard, théâtre du célèbre film Les Dents de la mer, devient cette semaine la scène d’un tout autre récit : celui d’un combat pour la réhabilitation des requins, prédateurs aussi redoutés qu’essentiels.

Lewis Pugh, nageur d’endurance britannique d’origine sud-africaine, entame un périple inédit : faire à la nage le tour complet de l’île, soit 100 kilomètres dans une eau à 8 °C, vêtu seulement d’un maillot de bain, d’un bonnet et de lunettes.

À 55 ans, Pugh n’en est pas à son premier exploit. Premier homme à avoir nagé dans tous les océans de la planète, du mont Everest aux glaces arctiques, il place aujourd’hui son endurance au service d’une cause urgente : la protection des requins. Victimes d’une réputation forgée par le cinéma, et notamment par le film de Spielberg sorti en 1975, les requins sont aujourd’hui en péril. Environ 100 millions d’entre eux sont tués chaque année, selon l’Association américaine pour leur protection.

« Cela fait cinquante ans que nous attaquons les requins, alors qu’eux ne nous attaquent que très rarement », déplore-t-il. À travers cette traversée, il souhaite alerter l’opinion publique sur l’impact écologique de leur disparition, essentielle à l’équilibre des écosystèmes marins.

Encadré par une équipe de sécurité et un dispositif de dissuasion non létal, Pugh n’en minimise pas les dangers. Pourtant, pour celui qui a déjà nagé parmi des ours polaires et des crocodiles, ce défi est avant tout mental : « Ce n’est pas cette nage que je crains, mais un monde sans requins. »