Culture : les artistes zimbabwéens et européens s’unissent pour le changement climatique

Une exposition culturelle inédite réunit des artistes du Zimbabwe et de toute l'Europe qui s'attaquent aux solutions au changement climatique.

Ces créateurs allient art et développement durable, comme Alessandra Nicola, Designer italien du recyclé :

“Nous sommes très heureux d'être ici parce que cela nous permet de montrer ce que nous faisons avec les déchets et que cela peut être considéré comme de l'art. À partir de matériaux abandonnés, nous avons réussi à les récupérer et à les transformer pour créer des pièces totalement uniques. Chacune de ces pièces est fabriquée à la main, au Zimbabwe, à 100 % à partir de matériaux recyclés et le plastique peut être utilisé plusieurs fois”.

Cette exposition à la National Gallery of Zimbabwe a présenté des solutions créatives dans les domaines de la musique, de l'art, du recyclage et même de l'alimentation.

Pour le Chef Kola, African Vegan on a budget, le but est clair : “Mon objectif était la durabilité, en mélangeant la danse et la nourriture, mais aussi la durabilité, en utilisant des ingrédients indigènes et d'origine africaine.”

Pendant l'exposition, des musiciens européens et zimbabwéens ont collaboré pour créer de la musique à l'aide d'instruments africains tels que le Mbira.

Cherrie, chanteuse suédoise de RnB s’en est réjouie. “Je viens de faire le dernier concert de ma tournée africaine, ma première tournée africaine ici au Zimbabwe aujourd'hui. Je n'avais jamais entendu le mbira auparavant, mais je l'ai entendue dans ma musique et j'ai eu l'honneur d'y participer.”

Cet événement était d'une grande valeur pour l’Ambassadeur de Suède au Zimbabwe, Per Lindgärde :

“Je pense qu'il est très important d'élargir les relations entre le Zimbabwe et l'Europe. La diplomatie culturelle est tout aussi importante, elle permet de jeter des ponts et d'améliorer la compréhension entre le Zimbabwe et l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous prenons cette initiative et que nous collaborons avec des artistes zimbabwéens et européens”.

L'exposition Harmonies d'expression, soutenue par l'UE, vise à stimuler la diplomatie culturelle et à aborder des questions mondiales dans le cadre de futurs événements similaires.