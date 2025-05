Cannes 2025 : Oliver Laxe présente « Sirât », en lice pour la Palme d’Or

Le film « Sirât » du réalisateur espagnol Oliver Laxe a été présenté ce jeudi 15 mai en compétition officielle au 78ᵉ Festival de Cannes, aux côtés de vingt autres longs-métrages en lice pour la prestigieuse Palme d’or.

Le film suit un père, interprété par Sergi López, accompagné de son jeune fils (Bruno Núñez), qui traverse les déserts du sud marocain à la recherche de sa fille disparue. Cette quête familiale s’inscrit dans un cadre à la fois intime et aride, marqué par l’errance, la spiritualité et la marginalité.

Le long-métrage met également en scène Jade Oukid, Tonin Janvier, Richard Bellamy et Stefania Gadda. Co-dirigé avec Santiago Fillol, Sirât est porté par la photographie en 16 mm de Mauro Herce et la musique hypnotique de Kangding Ray.

Produit par El Deseo (la société des frères Almodóvar), 4A4 Productions, Kazak Productions et Movistar Plus+, le film s’inscrit dans la continuité du travail de Laxe, connu pour ses récits épurés et contemplatifs.

Oliver Laxe avait déjà été remarqué à Cannes avec « You All Are Captains » (Prix FIPRESCI, 2010), «Mimosas » (Grand Prix Semaine de la Critique, 2016) et « Viendra le feu » (Prix du Jury, Un Certain Regard, 2019).

Sirât est l’un des titres attendus de cette édition 2025 du Festival de Cannes, dont les résultats seront dévoilés le 24 mai.