Tensions Iran–États-Unis : Pezeshkian répond fermement aux accusations de Trump

Le président iranien Masoud Pezeshkian a vivement réagi aux accusations lancées en début de semaine par Donald Trump, qui l’avait accusé de « piller les ressources de la planète » lors d’une visite dans la région.

En déplacement à Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran, Pezeshkian a défendu la position de son pays et rejeté les accusations américaines. Pezeshkian a déclaré que l’Iran aspirait à la paix, tout en dénonçant ceux qui, selon lui, sèment l’instabilité. « Les véritables pilleurs de la planète, ceux qui saccagent la Terre et sèment l’insécurité, ce sont ceux-là mêmes qui prétendent que l’Iran est à l’origine du chaos régional, » a-t-il affirmé. « Sommes-nous responsables du chaos, ou est-ce Israël, que vous soutenez ardemment, qui a transformé cette région en un théâtre de sang et de ruines ? »

Le président iranien a également mis en avant les liens historiques entre son pays et ses voisins, en opposition aux puissances étrangères. « Certes, nous faisons face à des difficultés, mais toutes les manigances viennent d’eux. Nous aspirons à la paix, à la sérénité, » a-t-il insisté, avant d’ajouter : « Nous partageons avec nos voisins des racines communes, enracinées depuis des millénaires sur cette terre. Eux, en revanche, n’ont aucun lien profond avec ce sol. »

Mercredi, Donald Trump s’est dit prêt à « conclure un accord » avec Téhéran, à condition que l’Iran cesse de soutenir des groupes armés dans la région. Une exigence que les autorités iraniennes perçoivent comme une atteinte à leur souveraineté et à leurs alliances stratégiques.