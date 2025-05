L’Éthiopie enregistre un record historique d’exportations de café

L’Éthiopie a franchi un cap majeur dans sa filière café. Selon l’Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), le pays a généré 1,87 milliard de dollars grâce à ses exportations de café sur les dix premiers mois de l’année fiscale 2024-2025, un niveau de recettes jamais atteint auparavant sur une période équivalente.

Entre juillet 2024 et avril 2025, 354 302 tonnes de café ont été exportées, un volume qui dépasse de 147 % les objectifs fixés et représente une hausse de 70 % par rapport à la même période l’an dernier. Côté recettes, la progression est également remarquable : +87 % en valeur, soit près de 870 millions de dollars supplémentaires.

Les trois principaux marchés de destination ont été l’Allemagne, l’Arabie Saoudite et les États-Unis, représentant à eux seuls près de 150 000 tonnes importées.

L’Allemagne arrive en tête avec 61 239 tonnes, pour un revenu estimé à 295 millions de dollars, soit 17 % du total.

L’Arabie Saoudite suit de près avec 60 182 tonnes, générant 290,7 millions de dollars, soit 20 % des recettes.

Les États-Unis ferment le trio avec 28 299 tonnes, équivalant à 192 millions de dollars de revenus.

Cette performance exceptionnelle est saluée par Adugna Debela, directeur général de l’ECTA, comme le résultat d’un effort national coordonné, impliquant producteurs, coopératives, exportateurs et institutions publiques. Il se dit optimiste quant à la poursuite de cette dynamique jusqu’à la clôture de l’exercice fiscal, en juin prochain.

L’Éthiopie, reconnue comme le berceau du café arabica, est le premier producteur africain et le cinquième au niveau mondial, derrière le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l’Indonésie. Dans un pays où l’agriculture reste la base de l’économie, le café représente une source stratégique de devises et un pilier de la croissance rurale.

Avec une demande mondiale soutenue et des prix toujours élevés, le café éthiopien semble bien parti pour consolider sa place sur la scène internationale.