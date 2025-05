RDC : sous le M23, les conditions de travail dans les mines inchangées

Au cœur des collines verdoyantes du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, se trouve le site d'exploitation minière artisanale de Rubaya. Des milliers de travailleurs y extraient, à la main, des minéraux tels que le coltan, la cassitérite et le manganèse, essentiels à la production de téléphones, de batteries et d'autres technologies modernes.

Alors que l’Est du pays est en crise depuis des décennies, avec plus de 100 groupes armés, dont la plupart se disputent le territoire dans la région minière près de la frontière avec le Rwanda.

« Je creuse depuis sept ans. Je reçois 40 dollars par mois, mais ce n'est pas suffisant. Les enfants ont besoin de vêtements, d'éducation et de nourriture. Quand je divise l'argent pour voir comment je vais m'occuper des enfants, je me rends compte que ce n'est pas assez », s'est confié Jean Baptiste Bigirimana, mineur.

La mine de Rubaya et ses environs sont passés sous le contrôle du groupe armé M23. Une situation qui semble changer peu de choses pour les hommes travaillant dans ces mines.

À certains moments, les mines étaient également sous le contrôle du Wazalendo, une milice alliée à l'armée congolaise.

Certains travailleurs affirment toutefois que les conditions de travail sous les rebelles sont plus faciles que sous le contrôle de la Wazalendo, milice alliée à l'armée congolaise.

« Je travaille dans cette mine depuis 13 ans, et j'ai travaillé ici sous le Wazalendo. Quand ils étaient là, ils nous harcelaient, parfois ils prenaient nos minéraux et demandaient de l'argent. Nous avancions un peu, puis ils prenaient les minerais et nous renvoyaient en arrière », a déclaré Alexis Twagira, mineur.

Les mines de ce type ont été au cœur des discussions autour de la prise de contrôle par le M23 d'une partie de l'est du Congo, le gouvernement congolais affirmant qu'ils veulent contrôler les minerais et qu'ils les font passer illégalement au Rwanda.

« Ces minerais ne nous aident pas. Pourquoi ? On entend dire que les téléphones Tecno sont fabriqués à partir du coltan que nous extrayons, mais cela ne nous aide pas. Tout le pays, le monde entier sait que les téléphones sont fabriqués à partir du coltan qui provient d'ici, mais regardez la vie que nous menons. Le coltan que nous produisons ne nous aide vraiment pas. Nous ne pouvons pas continuer ainsi », a indiqué Bahati Moïse, commerçant et revendeur de minerais.

En avril, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a supervisé la signature par le Congo et le Rwanda d'un engagement à œuvrer pour la paix dans la région, qui faciliterait l'accès des États-Unis aux minerais de l'est du Congo.

Le président congolais Félix Tshisekedi a en effet cherché à conclure un accord avec l'administration Trump qui pourrait offrir aux États-Unis un meilleur accès aux ressources de son pays en échange de l'aide américaine pour calmer les hostilités.

Le Congo et le Rwanda espèrent que l'implication des États-Unis - et l'incitation à des investissements majeurs si la sécurité est suffisante pour que les entreprises américaines puissent travailler en toute sécurité dans l'est du Congo - calmera les combats et la violence des milices qui ont défié le maintien de la paix et les négociations depuis le milieu des années 1990.