Procès de P. Diddy : le témoignage glaçant de Cassie Ventura

“Il m’a filmée, droguée, humiliée”, a témoigné mardi 13 mai, la chanteuse de RnB Cassie, ancienne compagne de P. Diddy, au procès de son ex accusé de trafic sexuel.

Pour la première fois, la chanteuse, enceinte de huit mois, a relaté au tribunal fédéral de Manhattan des années d'abus et d'exploitation sexuelle présumés.

Cassie a déclaré aux jurés avoir subi des pressions et des agressions pour participer au "freak-off parties", des soirées organisées par Sean Combs, où se mêlaient rencontres sexuelles, drogue, prostitution masculine et autres déviances.

Ceci a eu lieu à de nombreuses reprises au cours de leur décennie de relation tumultueuse.

“Il me frappait à la tête, me renversait, me traînait, me donnait des coups de pied. Il me frappait à la tête si j'étais à terre”, a-t-elle déclaré, lui causant des ecchymoses et des yeux au beurre noir.

Elle a déclaré qu'il était difficile de refuser les demandes de Combs par peur de la violence et des vidéos de chantage des "freak offs" diffusées sur l'internet.

Malgré ces allégations troublantes et la sortie de ses filles au cours du procès, la famille de M. Combs, ses sept enfants et leurs mères, s'est exprimée pour le soutenir.

Dans une déclaration publique, ils se sont unis pour dire : "Tu nous manques et nous t'aimons, papa".

De son vrai nom Cassandra Ventura, Cassie a intenté un procès à Combs en 2023, alléguant des années d'abus. Le procès a été réglé dans les heures suivantes, mais des dizaines de plaintes similaires ont fait irruption, déclenchant l'enquête criminelle.

Elle est le témoin vedette des procureurs qui accusent Combs d'avoir utilisé son statut de dirigeant puissant pour orchestrer un empire déviant d'exploitation, contraignant les femmes à participer à des soirées sexuelles abusives et devenant violent si elles refusaient.

Les avocats du triple lauréat des Grammy Awards soutiennent que, même s'il pouvait être violent, Combs n'aurait jamais basculé dans le trafic sexuel et le racket, affirmant aux jurés que les actes sexuels étaient consensuels.

L'avocat de Combs, Teny Geragos, a déclaré dans son exposé introductif lundi que les accusateurs de Combs en voulaient à son argent, ajoutant que les jurés pourraient penser qu'il est un "abruti" et ne pas approuver son "sexe pervers", mais qu'"il n'est pas accusé d'être un abruti".

En détention depuis septembre 2024, le rappeur et producteur de 55 ans a plaidé non coupable. Il risque entre 15 ans de prison et la perpétuité s'il est reconnu coupable.