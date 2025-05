Portugal : Des millions de pèlerins se rassemblent à Fátima pour le pèlerinage annuel

Près de 270 000 fidèles se sont rassemblés dimanche au sanctuaire de Fátima, au centre du Portugal, pour prier pour la paix dans le monde et le pontificat du nouveau pape Léon XIV. Ce pèlerinage, l'un des plus importants de l'année, marque l'anniversaire de la première apparition mariale survenue le 13 mai 1917, lorsqu'une "Dame vêtue de lumière" serait apparue à trois jeunes bergers dans la région de Cova da Iria.

Le sanctuaire de Fátima, l'un des plus grands lieux de pèlerinage catholique au monde, a accueilli 6,2 millions de pèlerins en 2024, selon les chiffres présentés lors de la 46e rencontre des hôteliers de la région. Cette affluence, bien que légèrement inférieure aux 6,8 millions de 2023, témoigne de la vitalité de ce lieu sacré, malgré l'absence cette année du pape.

La ville s'est préparée à recevoir les foules, avec un dispositif de sécurité renforcé et une logistique adaptée pour accueillir les pèlerins venus de plus de 88 pays, principalement d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Un symbole de paix et de foi

Le nouveau pape Léon XIV, élu récemment, n'a pas encore confirmé sa présence pour les prochaines célébrations à Fátima. Néanmoins, sa récente visite au sanctuaire marial de Genazzano, près de Rome, où il a confié son pontificat à la Vierge Marie, alimente l'espoir des fidèles de le voir bientôt présider une messe à Fátima.