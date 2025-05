Haïti : la République dominicaine soutient la mission de sécurité

La République dominicaine et le Kenya signent un accord pour soutenir la mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) à Haïti.

Alors qu’Haïti est miné par la violence des gangs, la MMAS soutenue notamment par la France, le Canada et les Etats-Unis a été déployée en juin 2024.

Le Kenya a demandé lundi le soutien de la République dominicaine pour obtenir davantage de coopération internationale pour la mission onusienne dirigée par Nairobi qui, faute de moyens, peine à contenir la violence qui continue à se propager dans de nouvelles zones du pays.

Le ministre dominicain des affaires étrangères, Roberto Alvarez, et le premier secrétaire du cabinet et ministre des affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, ont signé lundi un accord qui renforce le soutien à la police kényane qui participe à cette mission, et formalise l'évacuation médicale et l'aide au rapatriement pour la police kenyane.

Lors d'une conférence de presse, les autorités ont confirmé que 20 membres de la mission avaient déjà été soignés en République dominicaine.

Les gangs armés contrôlent environ 85 % de la capitale haïtienne Port-au-Prince, et étouffent la vie quotidienne par la violence.

Plus de 600 policiers kenyans ont été déployés pour aider à lutter contre l'insécurité en Haïti dans le cadre de la mission multinationale, qui en est à sa deuxième année.

Alors qu'elle devait initialement compter 2 500 personnes, la mission a eu du mal à obtenir des contributions en troupes de la part des autres nations participantes. Elle n'a pas encore obtenu de résultats significatifs contre l'insécurité généralisée.

Selon des rapports récents, la violence au cours des trois premiers mois de 2025 a fait 1 617 morts et 580 blessés.