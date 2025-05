Guerre en Ukraine : en attendant la rencontre Poutine - Zelensky en Turquie

L'Ukraine et la Russie s'activent pour des pourparlers directs de paix en Turquie, dès ce jeudi. Le lieu précis de la rencontre entre les présidents ukrainien et russe, demeure encore un détail important.

"Nous avons parlé avec le président Erdoğan, et j'aurai une réunion avec lui dans la capitale de la Turquie - c'est-à-dire Ankara. Elle aura lieu le jeudi 15 mai. Nous attendrons une rencontre avec Poutine en Turquie, pour éviter que Poutine ne joue sur les villes pour ne pas se rendre à Ankara, mais seulement à Istanbul - je tiens à préciser tout de suite que si Poutine se rend à Istanbul au lieu de la capitale, j'ai déjà envoyé un message au président, et la partie turque est prête, pour que le président Erdoğan et moi-même nous rendions à Istanbul". Déclare, Volodymyr Zelenskyy, Président de l'Ukraine.

La Russie a esquivé les appels au cessez-le-feu total de 30 jours, proposant par ailleurs, des pourparlers directs à Istanbul. Ce que Donald Trump a accepté volontiers.

"La partie russe continue de se préparer pour les discussions qui doivent avoir lieu jeudi. C'est, pour l'essentiel, tout. Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de faire d'autres commentaires". Déclare, Dmitry Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

Pendant ce temps, une attaque de drone russe a visé en début de semaine un véhicule utilitaire dans la localité de Sumy, faisant un mort, selon le chef de l'administration régionale de Sumy, Oleh Hryhorov.

Les services d'urgence travaillent sur les lieux et l'étendue des dégâts est en train d'être clarifiée, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.

Plus tard dans la journée, une autre attaque de drone a frappé la région "pour la troisième fois aujourd'hui", blessant un civil dans la communauté de Stetskivka. "L'homme était en train de tondre l'herbe près du lieu de l'impact", a écrit M. Hryhorov. Le civil blessé a été hospitalisé.