Afrique du Sud : le statut de réfugiés des afrikaners aux USA contesté

L’arrivée d’un premier groupe de sud-africains blancs aux États-Unis, fait débat.

Washington affirme avoir accordé le statut de réfugié à ces afrikaners parce qu’ils sont désormais victimes de persécution dans leur pays, en raison de la couleur de leur peau.

Le président américain va plus loin, Donald Trump évoque, un génocide des Afrikaners en cours en Afrique du Sud.

Des arguments balayés par les autorités sud-africaines. Des experts remettent aussi en cause les allégations de l’administration américaine.

"Il est certain que ces personnes n'entrent pas dans la catégorie des réfugiés, parce que nous, et la raison pour laquelle le gouvernement sud-africain doit insister sur ce point, c'est que cela va donner de la crédibilité au mensonge selon lequel ces personnes sont persécutées, qu'elles fuient un conflit, un génocide blanc et ainsi de suite. Juridiquement, ils ne correspondent donc pas à ce statut. Mais il est compréhensible que les États-Unis doivent les qualifier de réfugiés, car c'est ainsi qu'ils peuvent justifier l'affrètement d'un avion, leur entrée dans le pays, leur installation dans des centres de réfugiés, etc. et leur fournir l'assistance nécessaire.'', souligne Oscar van Heerdan, chargé de recherche au Centre for African Diplomacy and Leadership de l'université de Johannesburg.

La première vague des désormais réfugiés sud-africains compte 49 personnes arrivées. Ils sont arrivés aux Etats-Unis à bord d’un avion affrété par Washington. Pour l’expert, le statut de réfugiés accordé à ces Afrikaners ne vise qu’à ternir l’image de l’Afrique du Sud.

"C'est malheureux, parce que les États-Unis et l'administration Trump essaient de noircir le nom de l'Afrique du Sud et du gouvernement sud-africain. Traditionnellement, au cours des 30 dernières années, nous avons accueilli des réfugiés de toute l'Afrique australe. Des gens qui fuient les persécutions, les conflits, la guerre, que ce soit en RDC, au Soudan ou ailleurs. Et maintenant, à cause de ce coup monté par l'administration Trump, ils essaient de dire au monde que nous sommes devenus nous-mêmes un pays où les gens demandent le statut de réfugié.", regrette Oscar van Heerdan.

Selon Pretoria, les allégations américaines selon lesquelles la minorité blanche des Afrikaners est persécutées, résultent d'une désinformation et d'une vision inexacte de son pays.