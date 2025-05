États-Unis : les droits de douane, '' ‘’Un protectionnisme commercial’ expert

‘’Un protectionnisme commercial’’, c’est ainsi que l’économiste nigérian Anthony Busong, qualifie les droits de douane mis en place par le Président américain depuis son retour à la Maison Blanche.

Donald Trump a imposé un "tarif de base minimum" de 10 % sur toutes les importations, avant de dévoiler des taux plus élevés visant plusieurs pays.

"Il s'agit en fait d'une perturbation de l'écosystème du commerce mondial, d'un mouvement d'un système multilatéral qui existait, de sociétés internationales entre nations, vers un système plus unilatéral, un genre de système isolationniste. Les experts en commerce pensent qu'il s'agit plutôt d'une politique commerciale protectionniste, alors que je pense que le monde aurait dû aller au-delà, en poussant à une plus grande intégration commerciale au niveau international", explique Anthony Busong, chercheur associé, Center for Study of Economies of Africa (CSEA).

L'expert estime que le gouvernement américain devrait reconsidérer sa politique tarifaire.

"La mise en place d'un tarif de base et d'un tarif réciproque sur différents pays, dont nous comprenons un défaut, est transversale, même pour les pays les moins développés, comme l'Afrique, l'effet sera vraiment élevé, si l'on en croit les relations commerciales en Afrique. Le président Trump doit prendre du recul et revoir cette politique, car nous devrions nous orienter vers une coopération mondiale, et non vers un système plus isolationniste.", explique l'expert.

Demande sas nul doute prise en compte. Les États-Unis et la Chine disent avoir réalisé d’importants progrès dans leurs négociations commerciales. Les deux principales puissances négocient en toute discrétion à Genève, en Suisse sur les droits de douane. Un communiqué conjoint est attendu ce lundi.