Biodiversité : les chimpanzés utilisent des rythmes pour communiquer à distance

Les chimpanzés ne se contentent pas de crier pour se faire entendre à travers la dense canopée des forêts africaines. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Current Biology, ces grands singes utilisent aussi des percussions pour communiquer sur de longues distances, en frappant sur les troncs d'arbres pour produire des rythmes distincts.

Ces "tambours" naturels sont plus que de simples coups répétés : ils suivent des motifs complexes, qui varient selon les régions. En Afrique de l'Ouest, les chimpanzés produisent des rythmes réguliers, semblables à un métronome, tandis qu'en Afrique de l'Est, les séquences sont plus irrégulières, avec des alternances de frappes courtes et longues.

Catherine Hobaiter, professeure à l'Université de St. Andrews et co-auteure de l'étude, explique que ces percussions sont parfois audibles à plus d'un kilomètre à travers la forêt tropicale, permettant aux chimpanzés de signaler leur position, d'indiquer une direction ou de localiser des membres de leur groupe. "Chaque chimpanzé a son propre style, reconnaissable à son rythme unique", précise-t-elle.

Les chercheurs estiment que cette capacité à produire des rythmes pourrait remonter à plus de 6 millions d'années.