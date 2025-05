Zambie : l'Amérique réduit son aide de 50 millions de dollars

Les Etats-Unis sont sur le point de diminuer leur aide accordée à la Zambie. Il s'agit d'une réduction de 50 millions de dollars par an sur l'assistance médicale.

Cette décision fait suite au vol "systématique" constaté dans ce pays d'Afrique australe depuis quelques années.

Jusque-là, les autorités zambiennes ont été incapables d'endiguer le phénomène selon l'ambassadeur américain qui s'est exprimé en conférence de presse jeudi à Lusaka.

L'ambassadeur Michael Gonzales a déclaré que les Etats-Unis ont découvert en 2021 que des médicaments et des fournitures médicales censés être fournis gratuitement aux Zambiens avaient été dérobés et vendus par des pharmacies dans tout le pays.

Le diplomate a indiqué qu'une enquête américaine portant sur quelque 2 000 pharmacies en Zambie entre 2021 et 2023 a révélé que près de la moitié d'entre elles vendaient des médicaments et des produits financés par des fonds d'aide américains.

Le gouvernement zambien n'a pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre la corruption après que les États-Unis l'ont informé du scandale des vols en avril 2024, a déclaré M. Gonzales.

"Depuis plus d'un an, les États-Unis demandent au gouvernement zambien de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le vol systématique de ces produits à l'échelle du pays. "Face à la faible réactivité du gouvernement, les États-Unis prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder et garantir la responsabilité de l'argent des contribuables américains.

Le gouvernement zambien n'a pas fait de commentaire immédiat jeudi.

Les 50 millions de dollars font partie des 128 millions de dollars que les États-Unis versent chaque année à la Zambie pour l'achat de médicaments, de fournitures médicales et d'autres formes de soutien au secteur de la santé. M. Gonzales a indiqué que ces réductions concerneraient les médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, trois maladies graves qui touchent les Zambiens.

Cette mesure est distincte de la décision du président américain Donald Trump de réduire l'aide étrangère des États-Unis à travers le monde, a déclaré M. Gonzales.

Il a ajouté que l'enquête américaine sur le vol avait également révélé que des médicaments et des fournitures payés par le gouvernement zambien, le Fonds mondial et d'autres donateurs internationaux étaient vendus dans des pharmacies.

La Zambie est accablée par de lourdes dettes envers la Chine et d'autres pays et dépend de l'aide. Les États-Unis lui ont versé un total de 600 millions de dollars par an au titre de l'aide à la santé et au développement et ont financé environ un tiers du système de santé publique zambien, a indiqué M. Gonzales.

L'ambassadeur a indiqué qu'il avait recommandé aux autorités de Washington que les États-Unis commencent à réduire leur aide à partir de janvier de l'année prochaine, afin de donner à la Zambie le temps de planifier de nouveaux achats de médicaments vitaux.