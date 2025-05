Maroc : Línea Sur-Norte, un pont artistique entre le Nord et le Sud à Tanger

L'exposition Línea Sur-Norte, en cours à l'Institut culturel Cervantès de Tanger, est bien plus qu'une simple rencontre esthétique. Elle incarne un véritable appel au dialogue interculturel, visant à établir un pont visuel entre les continents et les civilisations.

Ce projet ambitieux réunit les œuvres de créateurs venus de six pays, dont les styles et les techniques variés – photographies saisissantes, sculptures, poteries contemporaines et peintures – offrent une palette riche en émotions et en significations.

L'objectif de l'événement, comme le souligne Asunción Pastor, responsable académique de l’Institut culturel Cervantès, " est de construire un pont d’un point de vue artistique qui traverse le détroit. L’art unit les êtres humains", déclare-t-elle. Pour elle, l’art est un moyen de dépasser les frontières, physiques mais aussi humaines, et de permettre aux préoccupations profondes de l’humanité de résonner à travers des œuvres universelles. "L’esprit humain est un, et nos préoccupations sont communes", ajoute-t-elle.

L'artiste peintre Najoua el-Hitmi, dont les œuvres figurent dans l'exposition, partage cette vision. Elle décrit son travail comme une exploration de l’humanité et de ses migrations naturelles. "Mon travail porte principalement sur l'humain, pour l'humain. Il n'y a pas de frontières. Il s'agit vraiment de l'évolution de l'humanité, de la façon dont nous pouvons évoluer sur cette terre. Les êtres humains sont, par nature, des migrants. De la naissance à la mort, nous ne faisons que passer. Je me concentre donc beaucoup sur ces voyages de la vie. Et cela pourrait certainement être lié au thème de l'exposition, créant ainsi un véritable lien entre le nord et le sud", explique-t-elle.

À travers ses œuvres, Najoua el-Hitmi illustre le caractère transitoire de l'existence humaine, une idée renforcée par la dimension symbolique de l'art comme pont entre les cultures. "L'art a toujours été un pont entre les cultures, entre les civilisations. C'est quelque chose qui transcende le temps et l'espace. D'ailleurs, je travaille beaucoup sur le temps et l'espace, et l'art peut vraiment témoigner de tout cela. Avec l'art, il n'y a pas de frontières. C'est quelque chose qui touche profondément l'être humain", déclare l’artiste.

Cette exposition souligne ainsi l’importance de l’art comme moyen de promouvoir les échanges culturels et de favoriser une meilleure compréhension entre les peuples, en particulier dans un contexte mondial où les fractures sociales et géopolitiques sont de plus en plus marquées. L'art devient alors un vecteur de réconciliation, un espace d'unité dans un monde souvent divisé.

Pour les visiteurs, l'exposition est une expérience immersive qui suscite réflexion et émotion. Carole Siala, témoigne de son expérience : "J'ai apprécié le travail de certains artistes avec un style très abstrait en noir et blanc, mais qui suscite beaucoup d'émotions lorsqu'on le regarde. Je trouve qu'avec chaque œuvre présentée ici, on peut se projeter, on peut se poser des questions."

Depuis son ouverture le 23 avril, Línea Sur-Norte a voyagé à travers plusieurs villes du Maroc, dont Marrakech, Rabat et Fès, avant d'arriver à Tanger, où elle restera jusqu'au 9 mai. Un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent percevoir l'art comme un puissant outil de rassemblement et de réconciliation, dans un monde en perpétuelle mutation.