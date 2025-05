Mali : la junte militaire suspend les activités des partis "jusqu'à nouvel ordre".

BAMAKO, Mali (AP) - Le gouvernement militaire du Mali a suspendu les activités des partis politiques dans ce pays d'Afrique de l'Ouest "jusqu'à nouvel ordre", ont déclaré les médias d'État, quelques jours après le premier rassemblement pro-démocratique depuis que les soldats ont pris le pouvoir par la force il y a près de quatre ans.

Le décret signé par le président de transition, le général Assimi Goita, invoque des "raisons d'ordre public", a rapporté la télévision nationale. La décision, qui s'applique également aux associations politiques, a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres.

Le week-end dernier, des centaines de militants ont défié les menaces du gouvernement militaire et ont manifesté dans la capitale, Bamako, contre le projet de loi visant à dissoudre les partis politiques, dernière décision en date visant à restreindre les activités politiques. La police avait bouclé la zone pour éviter les affrontements avec les jeunes pro-militaires qui tentaient d'empêcher le rassemblement.

Une autre manifestation était attendue cette semaine.

"Je ne suis pas surpris, je m'y attendais parce que c'est leur façon de nous empêcher de mener nos activités, mais nous continuerons à défendre la démocratie au Mali. Nous sommes un peuple attaché à la démocratie", a déclaré à l'Associated Press Cheick Oumar Doumbia, l'un des leaders de la manifestation du week-end.

M. Goita a pris le pouvoir à la suite de coups d'État en 2020 et 2021. La semaine dernière, une conférence politique nationale a déclaré qu'il devrait être installé comme président pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Dimanche, des personnalités de la société civile, des partis politiques et des dirigeants syndicaux ont tenu une conférence de presse pour appeler à "un retour rapide et crédible à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections transparentes, inclusives et pacifiques". La police les a obligés à quitter les lieux, invoquant le risque de confrontation avec les partisans du gouvernement.

"Avec cette décision, le gouvernement n'a pas choisi d'apaiser le climat politique au Mali, et les partis politiques n'ont pas encore annoncé leur stratégie pour faire entendre leur voix, mais nous nous attendons à des confrontations avec les groupes pro-démocratiques dans les rues à l'avenir", a déclaré Cheick Oumar Konaré, analyste politique et avocat.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement militaire suspend les activités des partis politiques à la veille de décisions importantes. En avril 2024, le gouvernement a annoncé une suspension avant un "dialogue inter-malien" qui demandait que la période de transition d'un gouvernement militaire soit prolongée de deux à cinq ans.

Les chefs militaires maliens ont coupé les liens diplomatiques et la coopération militaire avec les partenaires occidentaux traditionnels et ont forgé de nouveaux partenariats avec la Russie.

Depuis plus de dix ans, le Mali est confronté à des attaques de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, et la menace ne cesse de croître.