Football : Mohamed Salah élu meilleur joueur de la Premier League

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été élu vendredi "footballeur de l'année" en Angleterre pour la troisième fois, un record.

Salah avait déjà remporté ce prix, décerné par la Football Writers' Association, en 2018 et 2022.

La FWA a déclaré que l'égyptien avait remporté 90 % des votes exprimés par plus de 900 membres, ce qui en fait "la plus grande marge de victoire de ce siècle".

Salah est l'auteur du plus grand nombre de buts (28) et de passes décisives (18) en Premier League cette saison et a joué un rôle clé dans la conquête du titre par Liverpool pour la deuxième fois en cinq ans. Son coéquipier Virgil van Dijk est arrivé deuxième et l'attaquant de Newcastle Alexander Isak troisième.

L'attaquante d'Arsenal Alessia Russo a remporté le prix féminin. Russo a terminé devant l'attaquante de Manchester City Khadija Shaw et sa coéquipière d'Arsenal Mariona Caldentey. Le président de la FWA, John Cross, a déclaré que les performances de Russo dans la Ligue des champions féminine l'avaient aidée à se démarquer.

Arsenal, qui est deuxième de la Super League féminine, a atteint la finale de la Ligue des champions après avoir battu Lyon, huit fois vainqueur, en demi-finale et jouera le titre contre Barcelone.