Afrique du Sud : plus de 120 vautours empoisonnés à morts par des pesticides agricoles

Plus de 120 vautours ont été retrouvés morts ce jeudi, dans le parc national de Kruger en Afrique du Sud, après avoir mangé la carcasse d'un éléphant empoisonné aux pesticides agricoles par des braconniers.

Les Quatre-vingt-trois autres vautours transportés du site par hélicoptère et par ambulance spéciale ont été sauvés et sont en rémission, d’après les indications des autorités du parc et une association de protection des animaux.

Cet empoisonnement massif est l'un des pires jamais observés dans ce célèbre parc du nord de l'Afrique du Sud, selon SANParks, l'agence nationale des parcs.

Parmi les oiseaux touchés figurent des vautours du Cap, des vautours à face blanche, à dos blanc et à capuchon, tous en danger critique d'extinction.

Ces rapaces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes de la faune sauvage en se nourrissant des carcasses d'animaux morts.

Une pratique qui les rend particulièrement vulnérables aux empoisonnements par les braconniers.

En 2019 plus de 500 vautours ont été retrouvé mort dans des circonstances similaires, au Botswana, pays voisin de l’Afrique du Sud.