Afrique du Sud : des Afrikaners bientôt “réfugiés” aux États-Unis ?  

En Afrique du Sud, des fermiers blancs, opposés à la nouvelle loi sur l'expropriation des terres, ont trouvé un eldorado, les États-Unis. Le président Trump n’a en effet jamais caché son soutien à cette communauté. Pour le chef d’État, elle est même victime de discrimination.

Les premiers Afrikaners, accueillis en tant que "réfugiés" devraient arriver aux États-Unis la semaine prochaine, selon une information du New York Times. Ces derniers devraient débarquer à l'aéroport international de Washington Dulles, dans l’État de Virginie.

L'annonce fait suite au décret, publié le 7 février dernier, par le président Trump, pour l’accueil aux États-Unis de "réfugiés Afrikaners". Ces descendants des premiers colons néerlandais sont selon lui "victimes d'une discrimination raciale injuste suite à la loi sur la réforme agraire promulguée par l'Afrique du Sud".

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères avait alors déclaré que le décret du président Trump "manquait d'exactitude factuelle et ne reconnaissait pas l'histoire profonde et douloureuse de l'Afrique du Sud en matière de colonialisme et d'apartheid".

Ni la Maison-Blanche, ni le président Trump ne se sont exprimés sur cette information pour l’heure.