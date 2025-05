RDC : Le PPRD de Joseph Kabila annonce la reprise de ses activités

En République démocratique du Congo, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, fondé par l'ancien président Joseph Kabila, a annoncé ce mardi la reprise de ses activités politiques sur l'ensemble du territoire national.

Près de trois semaines après la suspension de ses activités par le ministère de l’Intérieur, la formation de l’ancien président Joseph Kabila estime que cette décision est désormais caduque.

L’arrêté ministériel, pris le 19 avril dernier, faisait suite à l’annonce controversée du retour de Joseph Kabila à Goma, une ville sous contrôle du groupe armé M23. Une visite confirmée par certaines sources, mais niée par ses proches.

Aujourd’hui, le PPRD s’appuie sur la loi pour justifier la reprise de ses activités : sans décision judiciaire, une suspension ne peut excéder 15 jours. Selon son avocat, aucune suite n’ayant été donnée par la justice, le parti peut légitimement reprendre ses actions.

Le ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, affirme de son côté que le dossier est entre les mains du parquet, qui dispose de deux fois quinze jours pour se prononcer.

Ce bras de fer juridique et politique souligne les tensions croissantes entre l'ancien président et l'actuel pouvoir en place, dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant à l'est du pays.