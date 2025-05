Kenya : réaction des biologistes après la condamnation de deux Belges

Au Kenya, la condamnation de deux adolescents Belges pour trafic d'insectes a fait réagir les spécialistes de la faune et de la flore. Shadrack Muya est professeur de biologie des écosystèmes à l'université Jomo Kenyatta de Nairobi.

"Nous devrions donc protéger ce que nous avons avec fierté, sérieusement, parce que jusqu'à ce que nous puissions les égaler technologiquement, nous ne saurons jamais ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions."

À déclaré, Shadrack Muya, professeur de biologie des écosystèmes à l'université Jomo Kenyatta d'agriculture et de technologie.

Lornoy David et Seppe Lodewijckx ont été arrêtées le 5 avril puis inculpés 10 jours plus tard pour avoir tenté d'exporter illégalement 5 000 fourmis depuis une maison d'hôtes du comté de Nakuru, selon le rapport de police. Le Kenya Wildlife Service (KWS) avait déclaré que les adolescents étaient impliqués dans un trafic de fourmis à destination des marchés d'Europe et d'Asie.

"Chaque fois que vous amenez un organisme d'un environnement différent, il est probable que vous fassiez une intervention pour que cet organisme se stabilise. Tant qu'il n'est pas stabilisé, il est probable qu'il ne survivra pas. La survie dans le nouvel environnement dépendra des interventions qui seront probablement effectuées. Là où il a été enlevé, il est probable qu'une catastrophe écologique se produise en raison de cette perturbation". Ajoute, le professeur Shadrack Muya.

Selon les autorités, les adolescents et leurs complices transportaient des messor cephalotes, une fourmi moissonneuse spécifique, de taille grande et de couleur rouge, originaire d'Afrique de l'Est.