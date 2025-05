États-Unis : amère directive pour les étudiants issus des minorités ?

Des étudiants de l’Université de du Kentucky issus des minorités, ont célébré la fin de leurs études, et donc l’obtention de leurs diplômes, lors d'une cérémonie différente des précédentes.

Elle s’est déroulée hors du campus et a été organisée par les étudiants eux même. La faute à une directive de l’administration Trump qui interdit dorénavant les initiatives en faveur de la diversité sur les campus universitaires.

Mais la fête a plutôt été au rendez-vous. Le programme "Senior Salute" ayant servi d’alternative.

''Ce soir, nous organisons le Senior Salute, une cérémonie qui commémore toutes les grandes réalisations de nos étudiants ici à l'Université du Kentucky.'', explique Kristopher Washington, diplômé et co-organisateur de l'événement

Les diplômés n’ont pas fait l’économie de leur joie. Sortant tout sourire de la cérémonie.

Face à la directive fédérale, les responsables de l’université ont cédé fédérale, la mort dans l’âme.

"Nous avons pris des décisions difficiles. Des décisions qui, en elles-mêmes, suscitent des inquiétudes et, dans certains cas, font du mal. L'annulation de célébrations pour des personnes sur notre campus qui ne se sont pas toujours vues reflétées dans notre communauté élargie en est un exemple. Nous avons pris cette mesure parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Et nous pensons que se conformer à la loi est le meilleur moyen de protéger notre population et de maintenir notre capacité à la soutenir.’’ , raconte Eli Capilouto, président de l'université du Kentucky.

L'assemblée législative du Kentucky, dominée par les républicains, a adopté cette année une loi visant à démanteler les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans les universités publiques.