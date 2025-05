Commerce, énergie, technologie : la Chine et la Russie resserrent leurs liens économiques

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi un accord avec son homologue chinois Xi Jinping visant à intensifier leurs échanges commerciaux et investissements d’ici 2030.

À l’issue de leurs discussions à Moscou, les deux chefs d’État ont signé une déclaration conjointe actant le renforcement de leur partenariat économique.

« Les déclarations conjointes établissent des objectifs ambitieux, visant à réaliser d’ici 2030 une avancée qualitative majeure dans le commerce et les investissements entre la Russie et la Chine. Il s’agit d’accroître l’ampleur des échanges et de renforcer la structure des relations économiques bilatérales, notamment par l’augmentation de la part des produits à haute valeur technologique, le développement de solutions innovantes dans le domaine du commerce électronique, ainsi que par la consolidation de l’approvisionnement mutuel en matières premières de base, en ressources minérales et en produits agricoles », a déclaré Vladimir Poutine.

Xi Jinping effectue une visite de quatre jours en Russie. Il est l’invité d’honneur aux célébrations du 9 Mai, marquant la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. Liés par plus de quarante rencontres depuis le début de leur coopération, les deux dirigeants affichent une entente stratégique dans un contexte de tensions croissantes avec l’Occident.

« En tant que forces de stabilité, de progrès et d’action positive au sein de la communauté internationale, la Chine et la Russie doivent continuer à rester fermement unies, défendre résolument le système international centré sur l’ONU et l’ordre international fondé sur le droit international, et promouvoir de manière continue une multipolarisation du monde égalitaire et ordonnée », a déclaré Xi Jinping.

Pékin soutient Moscou sur le plan diplomatique depuis le début du conflit en Ukraine, tout en conservant une position officiellement neutre sur le plan militaire. De son côté, la Russie réaffirme son appui aux positions chinoises sur la question de Taïwan.