Le Met Gala fait honneur au dandysme noir

Rayures à tous les niveaux, chapeaux à profusion, tailleurs-pantalons, tailleurs-robes, costumes Zoot, cannes, cigare... Les invités du Met Gala 2025 ont, pour l'essentiel, fait honneur au thème du dandy noir masculin lors de la plus grande soirée mode de l'année.

« Ceux qui ont étudié ce moment et se sont inspirés de l'histoire l'ont rendu moderne et personnel. J'ai adoré », a déclaré Holly Alford, doyenne adjointe et professeure agrégée au programme de mode et de merchandising de la Virginia Commonwealth University School of the Arts.

Parmi ses coups de cœur : l'hommage de Colman Domingo à l'icône du dandy André Leon Talley. C'était l'un des nombreux hommages rendus à cette figure emblématique de la mode, rare rédacteur de mode noir dans un secteur majoritairement blanc. Parmi les autres hommages à Talley, décédé en 2022, on retrouve Anne Hathaway dans une robe Carolina Herrera qu'elle avait spécialement choisie pour lui.

« Nous voulions qu'André Leon Talley regarde du ciel et crie "GLAMOUR" », a déclaré Hathaway lors du livestream de Vogue lundi soir.

L'énergie glamour et inventive de la soirée

Ce fut une soirée glamour, et inventive, dans un contexte de vaste siège de la Maison-Blanche sur les programmes et les protections DEI en faveur des immigrants, des personnes LGBTQ+ et de nombreuses autres personnes. Quel est le rapport avec la mode et le thème de cette année ? Tout, en termes de pouvoir noir, de propriété, d’héritage et, surtout, de liberté.

Quel était exactement le code vestimentaire suggéré ? « Tailored for You », inspiré par le dandysme noir à travers le temps, thème de l’exposition de printemps du Metropolitan Museum of Art au Costume Institute.

Sur le tapis bleu, légèrement détrempé par une pluie battante, les invités ont joué avec les fondamentaux de la mode pour s’approprier leurs looks avec l’aide de créateurs et de stylistes. Nombre d’entre eux ont honoré leurs origines par des touches particulières, comme les coquillages cauris ornant les poignets de la veste Wales Bonner de Lewis Hamilton.

Ces coquillages rendent hommage à la culture de la diaspora noire, à la spiritualité et à la mémoire, a déclaré Rikki Byrd, professeure adjointe d’études de culture visuelle à l’Université du Texas à Austin et fondatrice des Black Fashion Archive.

Tessa Thompson a rendu hommage à Talley en lui offrant un éventail orné de son effigie.

« C'est représentatif d'un adepte de l'église, et André Leon Talley a souvent raconté que sa première rencontre avec la mode s'était faite par l'intermédiaire de son église », a déclaré Byrd.

Teyana Taylor s'est distinguée pour Shantrelle P. Lewis, auteure de « Dandy Lion : The Black Dandy and Street Style ». Avec sa canne et sa cape en velours rouge, « elle a compris la mission », a déclaré Lewis. La cape de Taylor était ornée de son surnom, en hommage à son territoire d'origine : « Harlem Rose ». Et, comme Swizz Beatz, elle portait un durag.

Certains, déçus par la façon dont les invités se sont comportés,

Lewis, qui a joué un rôle majeur dans la compréhension du dandysme, a déclaré que les tenues sur le tapis rouge étaient globalement décevantes.

« Le manque de couleur, l'absence d'imprimés africains, et même l'absence de créateurs africains. Je me suis demandé : “Où est le dandysme noir ?” », a-t-elle déclaré. « Aucun risque vestimentaire n'a été pris. »

De gros risques ? Peut-être. Peut-être pas. Brandon Tan, directeur mode de Cosmopolitan, était satisfait.

« Une silhouette classique peut être complètement réinventée par un élément aussi simple que la couleur et la fabrication du tissu, comme on l'a vu sur Henry Golding », a-t-il déclaré. « À l'inverse, une laine grise très classique peut être totalement remixée par la coupe et la silhouette, comme le look kilt de Walton Goggins par Thom Browne.»

Qui a raté le coche ?

Certains se sont simplement présentés en smokings noirs relativement classiques (coucou James Corden) et avec des variations douteuses sur le thème (désolé Halle Berry, mais il y avait beaucoup de peau à l'entrejambe).

Les queues-de-pie de différentes longueurs étaient une tendance majeure parmi la multitude de chapeaux et de coiffes attendus avant le gala qui a réuni des personnalités du monde du sport, du spectacle, de la musique, des arts, de la littérature, de la politique et plus encore afin de récolter des fonds pour le Costume Institute.

Les looks noir et blanc ont dominé la soirée, avec suffisamment de touches de couleur pour maintenir l'intérêt.

Colman Domingo et ses nombreux fans

Kevin Huynh, directeur mode d'InStyle, a également fait l'éloge de Domingo, qui a d'abord porté une immense cape bleue à col façon Talley, avant de la laisser tomber pour révéler une veste à carreaux perlée, ornée d'accessoires à pois.

« Roi incontesté du tapis rouge, son allure royale était plus que appropriée au thème de la soirée », a déclaré Huynh. « Il a pleinement incarné l'esprit du dandysme dans non pas une, mais deux tenues marquantes de Valentino, et il a excellé avec une audace décomplexée et une fantaisie sans faille. »

« C'est cette audace et cette individualité », a-t-il déclaré, qui ont marqué la soirée.

« Après une saison marathon de récompenses, sa révélation sur le tapis rouge du Met Gala valait largement l'attente. Dès son arrivée,

« Il est sorti du Carlyle, drapé dans une cape Valentino aux tons de pierres précieuses, et il était clair que la suite allait suivre », a déclaré Claire Stern Milch, directrice numérique d'Elle.

« Et lorsqu'il est enfin arrivé sur les marches, son costume trois-pièces sur mesure, également conçu par Alessandro Michele, était un clin d'œil ludique et sophistiqué au thème », a-t-elle ajouté.

Milch a qualifié la fleur à pois surdimensionnée de Domingo sur un revers de revers comme le point fort incontestable. Cette tenue, a-t-elle déclaré, était « l'alliance parfaite entre la couture classique et le style avant-gardiste ». Nikki Ogunnaike, rédactrice en chef de Marie Claire, a noté que la présence de costumes en tous genres n'était pas une grande surprise, compte tenu des conseils de style d'Anna Wintour de Vogue, qui organise le gala chaque année.

« Mes préférées : Ayo Edebiri en Ferragamo, Tracee Ellis Ross en Marc Jacobs, Zendaya et Lisa en Louis Vuitton, Colman Domingo en Valentino et Mindy Kaling en Harbison ; chacune d'elles a interprété le dandysme et le costume à sa manière », a-t-elle déclaré.

Les athlètes étaient présents au Gala du Met 2025.

Les athlètes, quant à eux, étaient également à l'honneur. Leur confection est un savoir-faire particulier que Tom Marchitelli, créateur et styliste de vêtements sur mesure pour hommes, prend en compte pour tous les costumes qu'il crée pour les joueurs de NFL, de NBA et de Ligue majeure de baseball.

« Ces hommes ont des silhouettes de super-héros, comme j'aime à le dire, et ils ne peuvent pas entrer dans n'importe quel magasin de la Cinquième Avenue, de Rodeo, ou n'importe où, et choisir comme ils veulent. » « Ils ont sorti un costume prêt-à-porter à leur taille », a-t-il déclaré.

Marchitelli a déclaré avoir apprécié les coupes ajustées et épurées des joueurs des Philadelphia Eagles, Jalen Hurts et Saquon Barkley.

« La présence d'autant d'athlètes en dit long sur l'importance du sport pour la culture, la pop culture américaine, et sur l'influence des athlètes », a-t-il déclaré.

Créateurs noirs représentés

L'ambiance de la soirée était inspirée par l'exposition « Superfine : Tailoring Black Style ». Il s'agit du premier défilé du Costume Institute consacré exclusivement aux créateurs noirs, et le premier en plus de 20 ans à être consacré à la mode masculine.

Des créateurs noirs de renom et des marques plus modestes de créateurs de couleur étaient représentés sur le tapis rouge. Parmi eux, Sergio Hudson, LaQuan Smith et Ozwald Boateng, ancien prodige de Savile Row.

D'autres moins…

Alors, qui sont ceux qui ont raté leur coup, ou qui n'ont même pas essayé de transposer le thème ?

Lisa de Blackpink a peut-être franchi le pas avec son look Vuitton, sponsor du gala. Elle était sans pantalon, avec des petits visages en sous-vêtements noirs assortis à sa veste assortie et à ses bas transparents siglés LV.

Certains sur les réseaux sociaux ont cru que ces visages étaient ceux de Rosa Parks. Ce n'était pas le cas, a déclaré un représentant à The Cut, expliquant qu'il s'agissait de « portraits de personnalités ayant marqué la vie de l'artiste ».

Bon, c'est comme ça. Les portraits en sous-vêtements ne sont peut-être pas une bonne idée en général.

Quant à Corden, The Cut a publié une vidéo de lui dans son apparence de simple mortel, et les internautes ont lancé quelques piques, dont une qui l'a surnommé « James Boredon », en train de faire « une sieste totale, comme d'habitude ».