L’Afrique à Cannes 2025

Le Festival de Cannes a annoncé avoir projeté 2 909 longs métrages pour sa sélection 2025. Parmi les films sélectionnés, « L'Ombre de mon père » ne sera pas le seul représentant africain cette année.

Sont également présentés au Certain Regard « Aisha ne peut pas s'envoler » du cinéaste égyptien Morad Mostafa, qui raconte l'histoire d'une Somalienne travaillant au Caire, et « Ciel promis » du Franco-Tunisien Erige Sehiri. Le réalisateur suédois Tarik Saleh, d'origine égyptienne, est quant à lui en compétition pour la Palme d'or avec « Les Aigles de la République », qui raconte l'histoire d'un acteur égyptien adoré tombé en disgrâce.

« L'Histoire du son », film américain avec Paul Mescal et Josh O'Connor, est réalisé par le Sud-Africain Oliver Hermanus.

Le cinéma africain, notamment francophone, a une longue tradition à Cannes, le festival le plus prestigieux au monde. Des réalisateurs de renom, comme le regretté Djibril Diop Mambéty du Sénégal, le regretté Souleymane Cissé du Mali et le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, ont tous fait du festival un lieu privilégié.

Récemment, une nouvelle génération de jeunes cinéastes a émergé, notamment avec une présence accrue de femmes, parmi lesquelles la Galloise zambienne Rungano Nyoni, la Franco-sénégalaise Mati Diop (nièce de Djibril), la réalisatrice sénégalaise Ramata-Toulaye Sy et la Tunisienne Kaouther Ben Hania.

Susan Chardy incarne Shula, le personnage principal du film « On Becoming A Guinea Fowl » de Rungano Nyoni. Le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes en 2024. Chibesa Mulumba/A24

Malgré son industrie cinématographique la plus importante et la plus prolifique du continent, le Nigéria est peu représenté au festival.

Des productions nigérianes ont été présentées lors de festivals parallèles, comme la Semaine internationale de la critique (où « Ezra » de Newton I. Aduaka a été projeté en 2007). Mais une recherche dans les archives en ligne du festival ne révèle aucune trace d'un film nigérian en Sélection officielle de Cannes, comprenant la compétition pour la Palme d'Or, Un Certain Regard, les Premières Cannes, les Séances spéciales, les Séances de minuit et Cannes Classics.

Thierry Frémaux, délégué général du festival, a déclaré lors de la conférence de presse annonçant la programmation 2025, le 10 avril, que le festival vérifierait si « L'Ombre de mon père » constitue bien une première historique pour un long métrage nigérian.

Les grands succès du Nigéria

Le Nigéria sera très présent à Cannes cette année. Au village international du festival, le pays est de retour avec son propre pavillon national.

Le ministère des Arts, de la Culture, du Tourisme et de l'Économie créative y sera présent, pour le lancement de Screen Nigeria dans le cadre de la campagne « Destination 2030 ; le Nigeria partout », un vaste plan visant à créer 2 millions d'emplois dans les secteurs créatif et touristique, et à contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars au PIB du Nigéria d'ici 2030.

L'objectif est de mettre en valeur les talents du pays, de promouvoir la collaboration internationale et d'attirer les investissements étrangers.

Avec des films comme « My Father's Shadow » et d'autres titres récents comme « Mami Wata », premier film nigérian présenté en avant-première au Festival de Sundance en 2023, certains signes montrent que l'industrie cinématographique nigériane se diversifie.

Le 78e Festival de Cannes se déroulera du 13 au 24 mai.