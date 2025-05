Kenya : deux jeunes Belges condamnés pour trafic d'insectes

Deux adolescents belges appréhendés avec 5 000 fourmis au Kenya ont eu le choix entre payer une amende de 7 700 dollars ou purger une peine de 12 mois de prison - la peine minimale pour ce délit - pour avoir violé les lois sur la conservation de la faune et de la flore.

Les autorités ont déclaré que les fourmis étaient destinées aux marchés européens et asiatiques, dans le cadre d'une nouvelle tendance au trafic d'espèces sauvages moins connues.

Les Belges Lornoy David et Seppe Lodewijckx, tous deux âgés de 19 ans, ont été arrêtés le 5 avril avec 5 000 fourmis dans une maison d'hôtes du comté de Nakuru, qui abrite plusieurs parcs nationaux. Ils ont été inculpés le 15 avril.

La magistrate Njeri Thuku, qui siégeait mercredi au tribunal du principal aéroport du Kenya, a déclaré dans son jugement que, bien que les adolescents aient déclaré à la cour qu'ils étaient naïfs et qu'ils ramassaient les fourmis comme un passe-temps, l'espèce particulière de fourmis qu'ils ont ramassée est précieuse et qu'ils en avaient des milliers, et pas seulement quelques-unes.

Le Kenya Wildlife Service (KWS) avait déclaré que les adolescents étaient impliqués dans un trafic de fourmis à destination des marchés d'Europe et d'Asie, et que les espèces comprenaient des messor cephalotes, une fourmi moissonneuse caractéristique, grande et de couleur rouge, originaire d'Afrique de l'Est.

L'avocate des adolescents, Halima Nyakinyua, a qualifié la sentence de "juste" et a déclaré que ses clients ne feraient pas appel.

"Lorsque les lois prescrivent un montant minimum spécifique, le tribunal ne peut pas aller en deçà. Ainsi, même si nous allions devant la cour d'appel, le tribunal n'irait pas jusqu'à réviser cette décision", a-t-elle déclaré.

L'exportation illégale des fourmis "ne porte pas seulement atteinte aux droits souverains du Kenya sur sa biodiversité, mais prive également les communautés locales et les instituts de recherche de bénéfices écologiques et économiques potentiels", a déclaré le KWS dans un communiqué.

Dans une affaire distincte mais connexe, deux autres hommes inculpés après avoir été trouvés en possession de 400 fourmis ont également été condamnés à une amende de 7 700 dollars chacun, avec la possibilité de purger une peine de 12 mois d'emprisonnement.

Duh Hung Nguyen, un ressortissant vietnamien, a déclaré au tribunal qu'il avait été envoyé chercher les fourmis et qu'il était arrivé à l'aéroport principal du Kenya où il avait rencontré son contact, Dennis Ng'ang'a, et qu'ensemble, ils avaient voyagé pour rencontrer les habitants qui vendaient les fourmis.

Ng'ang'a, qui est originaire du Kenya, a déclaré qu'il ne savait pas que c'était illégal parce que les fourmis sont vendues et mangées localement.

Ces derniers jours, des experts kényans ont mis en garde contre l'émergence d'une tendance au trafic d'espèces sauvages moins connues.