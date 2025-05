Football : la coupe d'Afrique des nations, le rêve du tunisien Naïm Sliti

Après une première saison qu’il juge satisfaisante à l'Al Shamal SC au Qatar, l’international tunisien Naïm Sliti a désormais dans sa ligne de mire, l'équipe nationale de son pays. Le footballeur compte joueur un rôle majeur au sein des Aigles de Carthage.

"C'est toujours un plaisir. L'équipe nationale tunisienne a toujours été un objectif pour moi. Même lorsque j'étais blessé et sans club, j'ai toujours eu à l'esprit de revenir pleinement et de réintégrer l'équipe nationale. Et grâce à Dieu, je suis revenu. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe, un nouveau président, une nouvelle direction, un nouvel entraîneur. C'est un plaisir de faire partie de ce projet. En ce qui concerne mon rôle, l'entraîneur compte beaucoup sur moi en tant que membre senior de l'équipe pour l'aider en dehors du terrain parce que, vous savez, le football, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe en dehors du terrain, comment gérer le groupe. Les derniers temps ont été très difficiles ; les joueurs ont été profondément affectés par ce qui s'est passé. Les joueurs ont été très affectés par ce qui s'est passé. Ce furent des moments difficiles, comme pour toute équipe nationale, pour tout le groupe. Mais, grâce à Dieu, nous avons progressé dans une direction positive. Maintenant, il s'agit de maintenir cet élan et de continuer à grandir. J'ai un rôle à jouer et si je suis appelé en équipe nationale, je me donnerai toujours à 100 %. '', explique-t-il.

Naïm Sliti rêve notamment de remporter la Coupe d’Afrique des nations de football avec l’équipe nationale.

"La Tunisie repart avec un nouveau groupe, quelque chose de frais. Je pense qu'il ne faut pas commencer à dire qu'on va gagner, non, ce ne serait pas réaliste. Nous sommes en train de construire un beau projet, et bien sûr, quand on entre dans une compétition, on veut gagner tous les matches, c'est certain, si Dieu le veut. Je crois qu'à part la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons toujours été performants, au moins à un niveau correct. Bien sûr, gagner la Coupe d'Afrique des Nations est un rêve pour tout le monde, ce serait vraiment un rêve pour moi de le réaliser avec mon équipe nationale. C'est un objectif très, très difficile à atteindre, mais pourquoi pas ? '', raconte Naïm Sliti.

La Tunisie est logée dans le groupe C de la prochaine Can en compagnie du Nigéria, de la Tanzanie et de l’Ouganda.