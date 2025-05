Des chefs d’État affluent en Russie pour assister au défilé du 9 mai

Moscou accueille cette semaine une série de délégations étrangères venues assister aux cérémonies du 9 mai, date commémorative majeure dans le calendrier politique russe.

À l’occasion du 80e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie, le Kremlin a convié plusieurs chefs d’État alliés, qui ont répondu présents malgré un contexte international particulièrement tendu.

Parmi les dirigeants déjà arrivés dans la capitale figurent le président chinois Xi Jinping, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président cubain Miguel Díaz-Canel et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les Premiers ministres ou chefs d’État de Serbie, de Slovaquie et de Mongolie sont également attendus. Cette liste reflète un axe diplomatique resserré autour des partenaires non occidentaux de la Russie, à l’heure où celle-ci poursuit son isolement relatif vis-à-vis de l’Europe et des États-Unis.

Le point culminant des célébrations se déroulera, comme chaque année, sur la place Rouge, où un défilé militaire d’ampleur est prévu. Il mettra en scène l’armée russe, ses unités d’élite, ses blindés, ses missiles et ses avions, dans un rituel à haute valeur symbolique pour le pouvoir.

Le président Vladimir Poutine doit y prononcer un discours attendu, centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en évoquant les enjeux contemporains de sécurité et de souveraineté nationale.

La sécurité a été considérablement renforcée à Moscou. Ces dernières semaines, la capitale a été la cible de plusieurs attaques de drones attribuées à l’Ukraine, forçant les autorités à durcir les protocoles autour des sites sensibles, à limiter l’accès à certaines zones et à suspendre temporairement certaines activités aériennes.

Le 9 mai, longtemps considéré comme un rendez-vous de consensus historique entre la Russie et l’Occident, prend désormais une dimension plus nettement géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a multiplié les initiatives visant à approfondir ses partenariats avec les puissances émergentes et à se positionner comme un pôle alternatif aux institutions dominées par l’Ouest.