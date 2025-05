Conflit au Yémen : Trump annonce un cessez-le-feu avec les rebelles Houthis

Le président Trump a annoncé qu'il renonçait à de nouvelles frappes aériennes contre le Yémen, affirmant que les Houthis s'étaient engagés à cesser les attaques contre les navires en mer Rouge.

Donald Trump, président des États-Unis a déclaré "Les Houthis ont annoncé qu'ils ne voulaient pas, ou qu'ils nous ont annoncé, du moins, qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous respecterons cela. Nous arrêterons les bombardements et ils ont capitulé. Mais surtout, nous allons les croire sur parole. Ils ont dit qu'ils ne feraient plus exploser de navires".

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a confirmé que les discussions entre Washington, Mascate et les négociateurs yéménites avaient abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties.

Les Houthis ont commencé leurs attaques en octobre 2023, peu après le début de la guerre à Gaza, en solidarité avec les Palestiniens.

Leurs frappes ont réduit de moitié le flux commercial qui transitait sur la mer Rouge, soit de 1 000 milliards de dollars (882 milliards d'euros) de marchandises par an.

De novembre 2023 à janvier 2025, les Houthis ont visé plus de 100 navires marchands à l'aide de missiles et de drones, en coulant deux et tuant quatre marins.

L'administration Trump, quant à elle, a débuté sa campagne militaire intensifiée contre les Houthis en mars, promettant d'utiliser "une force létale écrasante" pour empêcher de nouvelles attaques de ces rebelles contre les navires marchands.