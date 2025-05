Quelles sont les priorités des cardinaux présents au conclave ?

Les cardinaux qui élisent un nouveau pape doivent se poser des questions fondamentales, au-delà de la question de savoir s'il faut donner à l'Église catholique son premier pontife asiatique ou africain, ou un conservateur ou un progressiste.

Bien qu'ils proviennent de 70 pays différents, les 133 cardinaux semblent fondamentalement unis pour trouver un pape capable de rendre l'Église vieille de 2 000 ans crédible et pertinente aujourd'hui, en particulier auprès des jeunes.

La tâche est ardue, compte tenu des abus sexuels et des scandales financiers qui ont terni la réputation de l'Église, ainsi que des tendances sécularisantes qui, dans de nombreuses régions du monde, détournent les gens des religions organisées.

Si l'on ajoute à cela la situation financière désastreuse du Saint-Siège et une bureaucratie souvent dysfonctionnelle, la tâche d'être pape au XXIe siècle paraît presque impossible.

« Nous avons besoin d'un surhomme !» a déclaré le cardinal William Seng Chye Goh, archevêque de Singapour âgé de 67 ans.

Les cardinaux commenceront à le trouver mercredi après-midi, lorsque ces « princes de l'Église » entreront solennellement dans la chapelle Sixtine au son du chant méditatif des « Litanies des Saints ». Ils prêteront serment de discrétion sous la vision intimidante du paradis et de l'enfer du « Jugement dernier » de Michel-Ange, écouteront une méditation d'un cardinal de haut rang, puis voteront pour la première fois.

Si aucun candidat n'obtient la majorité des deux tiers nécessaire, soit 89 voix, les cardinaux se retireront pour la journée et reviendront jeudi. Ils procéderont à deux tours de scrutin le matin, puis deux l'après-midi, jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné.

Interrogé sur les priorités des cardinaux électeurs, Goh a déclaré aux journalistes cette semaine que la priorité était que le nouveau pape soit capable de diffuser la foi catholique et de « rendre l'Église pertinente à notre époque. Comment atteindre les jeunes, comment montrer un visage empreint d'amour, de joie et d'espoir ?»

Un pape pour l'avenir

Mais au-delà de cela, il faut prendre en compte des préoccupations géopolitiques concrètes. L'Église catholique se développe en Afrique et en Asie, tant en nombre de fidèles baptisés que de vocations au sacerdoce et aux ordres religieux féminins. Elle se rétrécit dans les bastions traditionnellement catholiques d'Europe, avec des églises vides et des fidèles quittant officiellement l'Église dans des pays comme l'Allemagne, beaucoup invoquant les scandales d'abus sexuels.

« L'Asie est mûre pour l'évangélisation et la moisson des vocations », a déclaré le révérend Robert Reyes, ancien séminaire du cardinal Luis Antonio Tagle, prélat philippin considéré comme un candidat au titre de premier pape asiatique.

Mais le pape doit-il nécessairement refléter le nouveau visage de l'Église catholique et inspirer les fidèles, en particulier dans les régions du monde où la croissance est déjà amorcée ? Est-ce vraiment important ?

Le pape François a été le premier pape latino-américain, et cette région compte encore la majorité des catholiques du monde.

Le cardinal indien Oswald Gracias, archevêque retraité de Mumbai, a déclaré que l'Église devait devenir plus asiatique, culturellement et spirituellement.

Le « centre de gravité du monde se déplace vers l'Asie », a-t-il déclaré. « L'Église asiatique a beaucoup à apporter au monde. »

À 80 ans, Gracias ne participera pas au conclave, mais l'Inde compte quatre cardinaux électeurs et l'Asie en compte 23, ce qui en fait le deuxième bloc électoral le plus important après l'Europe, qui en compte 53 (ou probablement 52, étant donné qu'un d'entre eux ne devrait pas participer pour des raisons de santé).

L'un des principaux enjeux géopolitiques auxquels sont confrontés les cardinaux est la Chine et la situation critique des quelque 12 millions de catholiques chinois qui y vivent.

Sous François, le Vatican a signé en 2018 un accord controversé avec Pékin régissant la nomination des évêques, que de nombreux conservateurs ont dénoncé comme une trahison des catholiques chinois clandestins, restés fidèles à Rome pendant des décennies de persécution communiste. Le Vatican a défendu cet accord comme étant le meilleur accord possible, mais il reste à voir si le successeur de François maintiendra cette politique.

L'Église en Afrique

Selon les statistiques du Vatican, les catholiques représentent 3,3 % de la population en Asie, mais leur nombre est en croissance, notamment parmi les séminaristes, comme en Afrique, où les catholiques représentent environ 20 % de la population. Les catholiques représentent 64 % de la population des Amériques, 40 % de la population européenne et 26 % de la population océanienne, selon les statistiques du Vatican de 2023, dernière année disponible.

Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, au Congo, a déclaré qu'il était à Rome pour élire un pape pour les 1,4 milliard de catholiques du monde.

« Je ne suis pas ici pour le Congo, je ne suis pas ici pour l'Afrique, je suis ici pour l'Église universelle. C'est notre préoccupation, l'Église universelle », a-t-il déclaré aux journalistes. « Lorsque nous aurons terminé, je retournerai à Kinshasa et je remettrai mon chapeau d'archevêque de Kinshasa et la croix.

Le cardinal Jean-Paul Vesco, l'archevêque bavard d'Alger, en Algérie, d'origine française, a déploré la semaine dernière le manque de temps dont disposaient les cardinaux pour faire connaissance, nombre d'entre eux ne s'étant jamais rencontrés auparavant et étant originaires de 70 pays, participant au conclave le plus diversifié géographiquement de l'histoire.

Cette semaine, cependant, il a déclaré que toutes les candidatures étaient possibles.

« C'est ce que j'appelle un cœur d'artichaut », a-t-il déclaré. « Chaque jour, je me dis : "Ah ! Oh mon Dieu ! Voilà ! »

Le rôle du Saint-Esprit

Les cardinaux croient également être guidés par le Saint-Esprit.

Une célèbre citation attribuée au cardinal Joseph Ratzinger de l'époque, en 1997, dans une déclaration à une chaîne de télévision bavaroise, dit que le futur pape Benoît XVI affirmait que le Saint-Esprit agissait comme un bon éducateur lors d'un conclave, permettant aux cardinaux de choisir librement un pape sans dicter le candidat précis.

« La seule garantie qu'il offre est probablement que la chose ne peut être totalement ruinée », aurait déclaré Ratzinger. « Il existe trop d'exemples contraires de papes que le Saint-Esprit n'aurait évidemment pas choisis. »