Kenya : quatre policiers inculpés pour crimes contre l'humanité

Quatre policiers kenyans ont été inculpé pour crimes contre l’humanité.

Accusés d’avoir tué un bébé lors de la répression des manifestations qui ont suivi l’élection contestée de 2017, les quatre officiers ont plaidé non coupable, selon les médias locaux.

Les poursuites contre huit autres agents ont été abandonnées en raison de ce que le bureau du procureur a déclaré être des preuves insuffisantes.

Les défenseurs des droits, y compris la section kényane d'Amnesty International ont condamné cette décision, estimant qu'elle avait été prise sans la participation de l'Autorité indépendante de surveillance de la police, qui avait enquêté sur l'affaire.

La police kényane est souvent accusée de brutalité et d'exécutions extrajudiciaires par des civils et des groupes de défense des droits, mais les agents sont rarement inculpés et presque jamais condamnés.

Samantha Pendo, âgée de six mois, est décédée en août 2017 dans la ville de Kisumu, dans l'ouest du pays, après que des policiers ont lancé des gaz lacrymogènes dans sa maison, l'étouffant et la battant, selon le témoignage de sa mère à l'époque.

Une enquête sur l'incident a été ouverte en novembre de la même année. Le bureau du procureur a recommandé que 12 officiers soient inculpés pour la mort de l’enfant et de 39 autres manifestants lors des manifestations organisées dans tout le pays pour contester le résultat du vote présidentiel de 2017.