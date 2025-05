8,6 millions d'euros récoltés pour la recherche sur la moelle épinière

Comme chaque année depuis douze ans, la course mondiale « Wings for life » a été lancée le premier weekend de mai par la fondation éponyme.

Le monde s’est rassemblé pour courir afin de lutter contre les lésions de la moelle épinière.

Atteignant le nombre record de 310 719 participants de 191 nationalités différentes, les coureurs, les perosnnes en fauteuil roulant et les athlètes professionnels se sont réunis sous le même objectifs devancer la ligne d’arrivée mobile appelée « catcher car » pour récolter des fonds pour la recherche d’un traitement pour les lésions de la moelle épinière.

Le départ a été donné exactement au même moment partout dans le monde, à 11h UTC.

Un nouveau record annuel de 8,6 millions d'euros a été atteint et, comme toujours, 100 % des fonds ont été directement affectés à des projets prometteurs de recherche sur la moelle épinière et à des essais cliniques soutenus par la fondation à but non lucratif "Wings for Life Spinal Cord Research Foundation".

Le Japonais Jo Fukuda a établi un record de distance pour l'événement en parcourant 71,67 km chez les hommes, tandis que l'Allemande Esther Pfeiffer a parcouru 59,03 km chez les femmes, devenant ainsi la toute première championne du monde.