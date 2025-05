Maroc : le tourisme de luxe en plein essor

Avec son climat doux, son riche patrimoine historique et son ouverture vers l'international, Rabat, capitale du Maroc, connaît un véritable essor du tourisme de luxe.

Actuellement, cinq nouveaux hôtels haut de gamme sont en construction, s’ajoutant à une dizaine déjà en activité, tous opérés par de grandes marques internationales : l’objectif est d’attirer le plus grand nombre de touristes internationaux , explique Noureddine Sridi, délégué régional du tourisme à Rabat. Il souligne également que cette croissance s’inscrit dans une stratégie plus large visant à valoriser le patrimoine de la ville.

Parmi les nouvelles adresses emblématiques, le Four Seasons Hotel Rabat Kasr Al Bahr, ouvert en octobre 2024, illustre cette montée en gamme. Installé dans un ancien palais du sultan Moulay Slimane datant du XVIIIe siècle, devenu hôpital militaire en 1912, l’établissement marie architecture traditionnelle et confort contemporain. "Dans l’une de nos chambres, vous pouvez dormir là où le sultan avait l’habitude de dormir", souligne fièrement Gregory Viaud, directeur général de l'hôtel. Le lieu conserve des éléments originaux comme des plafonds en bois sculpté, et propose également des expériences culturelles et gastronomiques marocaines.

À 23 km de la capitale, le Conrad Rabat Arzana, situé à Harhoura avec vue sur l’Atlantique, offre une approche différente du luxe. Suites avec piscines privées, spa aux techniques inspirées du sable chaud, cuisine fusion asiatique et marocaine, le tout dans le respect de la culture locale. "Nous proposons le thé à la menthe, une manière traditionnelle d’accueillir les clients", explique Jean Yong Pittion, son directeur. Il note également une augmentation notable de la clientèle asiatique, notamment taïwanaise, attirée par le Maroc en tant que nouvelle destination émergente.

Rabat ne mise cependant pas uniquement sur le confort hôtelier pour séduire. "Les touristes viennent aussi pour découvrir l’histoire de la ville", insiste Sridi. Parmi les incontournables : la Tour Hassan, le Mausolée Mohammed V, le site antique de Chellah, les Oudayas et la médina.

Enfin, la clientèle russe, en forte progression selon les autorités, vient renforcer cette dynamique. Attirés par le tourisme balnéaire et culturel, ces visiteurs disposent d’un fort pouvoir d’achat et représentent une réelle valeur ajoutée pour la région.

Le secteur touristique, qui représente environ 7 % du PIB marocain, confirme ainsi son rôle clé dans l’économie du royaume, avec Rabat comme nouvelle vitrine du luxe à la marocaine.