Maroc : des manifestations pour la rupture des relations avec Israël

Plus d'un an de manifestations contre la décision du Maroc de normaliser ses relations avec Israël a enhardi les militants et creusé le fossé entre les décisions du gouvernement et les sentiments des gouvernés. La colère s'est propagée jusque dans les ports stratégiques du pays.

Au milieu des grues et des conteneurs empilés, Ismail Lghazaoui, ingénieur agronome de 34 ans, a récemment défilé au milieu d'une mer de drapeaux palestiniens et s'est joint aux manifestants portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Refusez le navire », en référence à un navire transportant des composants d'avions de chasse en provenance de Houston, au Texas.

Les militants exhortent les autorités portuaires marocaines à tenter de bloquer les navires transportant du fret militaire vers Israël, à l'instar de l'Espagne l'année dernière. Les manifestations visent souvent la compagnie maritime danoise Maersk, qui contribue au transport de composants utilisés pour la fabrication du F-35 de Lockheed Martin dans le cadre du Programme de coopération en matière de sécurité du Département de la Défense américain, qui facilite les ventes d'armes à des alliés, dont Israël.

Une campagne de boycott similaire a conduit Lghazaoui en prison l'année dernière, mais cela ne l'a pas empêché de participer à nouveau aux manifestations qui ont repris le mois dernier, après sa libération. Lghazaoui fait partie de la douzaine de militants poursuivis par les autorités marocaines pour avoir critiqué les liens du gouvernement avec Israël.

Lors d'un rassemblement en novembre à Casablanca où Lghazaoui a pris la parole, des policiers en civil l'ont frappé, lui et d'autres, pour les empêcher d'avancer vers le consulat américain, a-t-il déclaré. Il a ensuite publié des articles sur Maersk sur les réseaux sociaux et a été arrêté et accusé d'incitation. Initialement condamné à un an de prison, il a purgé deux mois de prison et deux mois de liberté conditionnelle après que sa peine a été réduite.

« Ils essaient de faire taire les gens », a déclaré Lghazaoui à l'Associated Press. « Ils m'utilisaient pour dissuader les gens ou pour les détourner de ce qu'ils faisaient. »

Une volonté de renverser la « normalisation »

Le Maroc est l'un des quatre pays à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020. Cette année-là, Donald Trump a négocié les accords d'Abraham, qui incitaient les États arabes à établir des relations diplomatiques avec Israël, alors même que les pourparlers de paix avec les Palestiniens étaient au point mort.

Cet accord a permis d'obtenir ce que les diplomates marocains recherchaient depuis des années : le soutien des États-Unis aux revendications du Maroc sur le Sahara occidental contesté. Mais son coût – un ressentiment croissant de l'opinion publique envers la normalisation – a explosé tout au long de la guerre entre Israël et le Hamas.

« J'ai rarement vu un tel fossé entre l'opinion publique et la monarchie. Ce que font les élites au pouvoir va totalement à l'encontre des souhaits du peuple marocain », a déclaré Aboubakr Jamai, doyen du Centre de Madrid du Collège américain de la Méditerranée.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du Maroc depuis le début de la guerre. Bien que composées en grande partie de familles, d'étudiants, d'islamistes, de militants de gauche et de syndicalistes, les manifestations ont également attiré des voix plus radicales. Certains ont brûlé des drapeaux israéliens ou scandé des slogans contre le conseiller royal André Azoulay, un Marocain juif.

Vêtues de tenues anti-émeute, les forces de sécurité sont restées passives, observant les manifestants dénoncer la « normalisation » et le renforcement des liens commerciaux et militaires du Maroc avec Israël.

Mais les autorités ont montré que leur tolérance à l'égard de la dissidence était limitée.

La Constitution marocaine garantit généralement la liberté d'expression, bien qu'il soit illégal de critiquer la monarchie ou le roi Mohammed VI, et que ceux qui le font soient passibles de poursuites judiciaires. Tout au long de la guerre, des militants ayant mis en cause la monarchie sur les réseaux sociaux ou manifesté contre des entreprises visées par des boycotts en raison de leurs activités en Israël ont été condamnés à des peines de prison.

Ces restrictions sont similaires à celles de l'Égypte et de la Jordanie, qui, comme le Maroc, ont publiquement sympathisé avec les Palestiniens, maintenu des liens avec Israël et emprisonné les militants qui expriment leur colère contre le gouvernement.

Cependant, contrairement à ces pays, les arrestations au Maroc n'ont guère apaisé la colère publique ni les revendications des militants.

Un port sous pression

Ces dernières semaines, les manifestants ont jeté leur dévolu sur une nouvelle cible : les ports stratégiques du pays et les entreprises qui les utilisent pour le transport de marchandises militaires. Des militants et des travailleurs portuaires ont récemment exigé que deux navires traversant l'Atlantique et transportant des pièces d'avions de chasse, soupçonnés d'atterrir en Israël, soient empêchés d'accoster au Maroc.

Les manifestations portuaires ont pris de l'ampleur le mois dernier lorsque le plus grand syndicat marocain a soutenu l'appel au blocage des deux navires, et que des dizaines d'érudits et de prédicateurs religieux, dont beaucoup sont affiliés au mouvement islamiste antimonarchiste Al Adl wal Ihsan, ont publié un décret portant un message similaire.

Bien qu'il ne soit pas officiellement autorisé à participer à la vie politique, Al Adl wal Ihsan a mobilisé de larges foules et a contribué à l'activisme pro-palestinien tout au long de la guerre entre Israël et le Hamas, attirant des jeunes.

Ceux qui estiment que les partis officiels ne leur parlent pas. Vendredi dernier, le groupe a déclaré que des Marocains avaient participé à 110 manifestations dans 66 villes en soutien aux Palestiniens de Gaza.

Al Adl wal Ihsan et des membres du syndicat ont défilé dans les ports de Tanger et de Casablanca, où les navires ont finalement accosté le 20 avril.

Dans un communiqué, Maersk a reconnu que les navires ayant transité par les deux ports marocains transportaient des pièces utilisées dans l'avion de combat. Cependant, l'entreprise a démenti les allégations des militants selon lesquelles des armes seraient directement expédiées vers des zones de conflit, affirmant que des certificats d'utilisation finale sont nécessaires pour vérifier la destination finale des cargaisons militaires.

Un responsable du port de Tanger, s'exprimant sous couvert d'anonymat car non autorisé à s'exprimer sur le sujet, a déclaré que si les cargaisons amarrées et déchargées au Maroc sont soumises à un contrôle, ce n'est pas le cas des navires accostant en route vers d'autres destinations.

L'armée israélienne n'a pas répondu aux questions concernant ces expéditions. Les F-35 sont généralement assemblés aux États-Unis, à partir de composants provenant du monde entier, notamment des ailes extérieures et des systèmes d'affichage fabriqués en Israël.

Le ministère marocain des Affaires étrangères n'a pas répondu aux questions concernant la normalisation ou sa politique portuaire, bien que des diplomates aient précédemment affirmé que leurs relations avec Israël leur permettent de promouvoir une solution à deux États et de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza.

Clivages internes révélés

Certains observateurs au Maroc se demandent si l'attention portée à Gaza a détourné l'attention des luttes internes urgentes. Les voix des milieux nationalistes marocains sur les réseaux sociaux ont plutôt mis en avant la marginalisation de la population autochtone amazighe et le conflit du Sahara occidental, qui, selon eux, sont plus essentiels à l'identité et à la souveraineté nationales.

Pour d'autres, la guerre prolongée a provoqué des changements clairs. Le Parti islamiste de la justice et du développement, qui soutenait autrefois la normalisation avec Israël lorsqu'il était au pouvoir, a récemment invité de hauts responsables du Hamas à son congrès à Rabat. Cependant, ces responsables n'ont pas pu obtenir de visas pour entrer au Maroc.

« La Palestine restera notre cause première », a déclaré Abdelilah Benkirane, ancien Premier ministre et secrétaire général du Parti de la justice et du développement.