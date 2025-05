États-Unis : procès d’un père soupçonné de vengeance

Ce mardi, Rodney Hinton Junior. Âgé de 38 ans, va repasser devant la justice pour le meurtre de Larry Henderson un shérif adjoint du comté d’Hamilton aux États-Unis.

L'homme qui a foncé sur le policier avec sa voiture vendredi est le père d'un adolescent qui a été abattu par un autre policier de Cincinnati un jour plus tôt.

Rodney Hinton a été inculpé samedi pour meurtre aggravé.

Au cours de l’audience, le procureur a déclaré que les preuves et les témoins démontreront que l’acte d’Hinton était intentionnel.

Un avocat de l’accusé a indiqué que le père avait, en compagnie de sa famille, visionné un peu plus tôt ce vendredi-là, une vidéo de l’exécution de son fils.

Selon l’avocat Michael Wright, un avocat engagé par la famille, "Il était désemparé et bouleversé".

Teresa A. Theetge, chef de la police de Cincinnati a déclaré :

“Cette communauté, pas seulement la communauté des forces de l'ordre, mais aussi la communauté de notre ville et de notre comté, a connu deux incidents critiques en deux jours. Je demande à tout le monde de laisser les processus se dérouler. Laissez les enquêtes se dérouler. Restez calmes. Prenez soin les uns des autres. Et je peux vous assurer qu'en tant que chef de la police de Cincinnati, je vous garantirai la transparence et une enquête approfondie et précise.”

Teresa Theetge, chef de la police de Cincinnati, a déclaré que l'adjoint du shérif du comté d'Hamilton qui est décédé dirigeait la circulation près de l'université de Cincinnati le jour de la remise des diplômes lorsqu'il a été percuté par une voiture qui s'est engagée dans un carrefour.

Le fils de M. Hinton, Ryan Hinton, 18 ans, a été tué de deux balles par la police jeudi durant une course-poursuite.

Le policier qui a tiré a déclaré aux enquêteurs que M. Hinton "avait l'arme à feu devant lui, qu'il était en position de lame, qu'il la pointait vers lui et qu'il sentait sa vie menacée", a déclaré M. Theetge.

La vidéo publiée par la police ne montre pas clairement Ryan Hinton en train de pointer une arme. Le chef de la police a déclaré que les images étaient floues parce que Ryan Hinton et le policier couraient tous les deux et que la caméra était bousculée.

Jusqu’ici, rien n'indique que Ryan ait tiré sur la police avant d'être abattu.