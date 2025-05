BAL/Conférence Sahara : L’US Monastir triomphe, Kriol Star crée la surprise

La Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2025 s’est conclue en apothéose à la Dakar Arena, au Sénégal, avec le sacre de l’US Monastir. Solides tout au long du tournoi, les Tunisiens terminent en tête avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites, décrochant ainsi leur billet pour les play-offs.

Mais la véritable sensation vient de Kriol Star, formation capverdienne qui a bousculé la hiérarchie. Pour leur première participation, les Capverdiens ont réalisé l’exploit de battre le champion en titre Petro Luanda lors de la dernière journée. Une troisième victoire décisive qui leur ouvre, à la surprise générale, les portes des phases finales.

À l’issue de ce match historique, le pivot de Kriol Star, Lewis Igho Uvwo, n’a pas caché son émotion : « Je me sens bien, je me sens bien, je me sens très bien, je ne croyais pas que j'allais gagner ce match aujourd'hui, mais j'ai juste joué de tout mon cœur. C'était génial, les fans, les gens au Cap-Vert, les gens qui regardent à la maison, je vous aime, merci de nous soutenir. »

Une euphorie qui tranche avec la désillusion du club hôte, l’ASC Ville de Dakar. Les Sénégalais, pourtant prometteurs en début de tournoi avec des victoires sur Monastir et Petro, se sont écroulés en seconde moitié de compétition. Leur quatrième revers, face à Monastir, les élimine des play-offs.

Très affecté, l’entraîneur de l’ASC, Libasse Faye, a exprimé sa profonde déception :

« Quand je parle de déception, c'est un peu par rapport au début, le début que nous avons fait. Battre des équipes comme Monastir et Petro en match aller, nous laissait faire croire qu’on allait vraiment faire un très bon parcours. Mais malheureusement, on s'est fait rattraper sur le résultat et le jeu aussi. »

À l’issue de cette Conférence Sahara, trois équipes valident leur qualification pour les play-offs : l’US Monastir, le Petro Luanda et Kriol Star. Elles rejoignent déjà Al Ittihad d’Alexandrie et les Rivers Hoopers du Nigeria.

Les trois dernières équipes qualifiées seront connues à l’issue de la Conférence du Nil, prévue du 17 au 25 mai à Kigali, au Rwanda.