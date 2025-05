Attaque de Ben Gourion : l’Iran réagit aux menaces de Benjamin Netanyahu

L'Iran tenu pour responsable de l’attaque sur l'aéroport international de Tel-Aviv dimanche, a rejeté toutes les accusations au cours d'une conférence de presse, les qualifiant d’infondées.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré :

"Le peuple yéménite, en raison de ses sentiments humains et de sa solidarité religieuse avec les Palestiniens, et aussi pour se défendre face à l'agression continue de l'Amérique, a pris certaines mesures. Il s'agit d'une décision indépendante et toutes les accusations portées contre l'Iran en rapport avec ce que font les Yéménites sont sans fondement."

Le ministre a par ailleurs indiqué qu’ils répondront à tout attentat contre l'Iran.

"Si une attaque est lancée contre la République islamique d'Iran à partir du sol d'un pays, ce pays sera considéré comme une cible légitime, conformément au droit international", a-t-il souligné.

Le tir qui a touché l'aéroport de Ben Gourion à Tel Aviv s'est produit quelques heures avant le compte rendu des ministres israéliens sur l'intensification des opérations militaires à Gaza.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis dimanche des représailles contre les rebelles Houthis du Yémen et l'Iran.

Les rebelles, ont quant à eux, appelé à "l'annulation des vols" vers Israël car de nouvelles attaques seront perpétrées.