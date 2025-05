Rome : le cardinal Erdő célèbre une messe symbolique avant le conclave

À trois jours de l’ouverture du conclave qui désignera le successeur du pape François, le cardinal hongrois Péter Erdő a célébré dimanche une messe particulièrement remarquée dans sa paroisse titulaire, la basilique Sainte-Françoise-Romaine, au cœur de la Ville éternelle.

Dans une homélie sobre mais chargée de sens, le primat de Hongrie a médité sur le passage de l’Évangile où Jésus confie à Pierre la mission de « paître ses brebis », un texte d’autant plus significatif à l’aube du processus électif qui vise à choisir le futur pontife. « Si le pontife romain est le successeur de Pierre, il est nécessairement aussi le vicaire du Christ », a rappelé le cardinal.

À la fin de la célébration, il a lancé un appel vibrant aux fidèles : « Nous prions pour le Conclave, pour le nouveau Pape, qui sera élu pour le peuple et l'Église, qui devra remplir sa mission dans une phase dramatique de l'histoire de l'humanité. Cette humanité a besoin du Christ. Elle a aussi besoin de nous, si nous appartenons au Christ. Amen. »

À 72 ans, Péter Erdő est considéré comme l’un des favoris de ce conclave, fort de son profil de théologien conservateur, de son expertise en droit canonique et de son expérience : il a déjà participé aux conclaves de 2005 et 2013. Polyglotte, respecté pour sa rigueur intellectuelle et son sens du compromis, il est aussi critiqué pour sa proximité avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Le conclave débutera ce mercredi 7 mai à 16h30. Les 133 cardinaux électeurs auront jusqu’à cette date pour affiner leur discernement dans un moment décisif pour l’avenir de l’Église catholique.