États-Unis : se faire mordre par les serpents pour aider la science

Un Américain s'est laissé mordre par des serpents des centaines de fois. Aujourd'hui, des scientifiques étudient volontairement le sang de Tim Friede afin de trouver un traitement plus efficace contre les morsures de serpent.

Dans l'espoir de se protéger contre les morsures de serpent - et par ce qu'il appelle "une simple curiosité" - il a commencé à s'injecter de petites doses de venin de serpent, qu'il a ensuite lentement augmentées pour essayer d'acquérir une tolérance.

"Je le sors et je le laisse me mordre le bras. La raison pour laquelle je fais cela, c'est pour choquer et sensibiliser à la morsure de serpent. Personne ne veut me voir injecter une dose mortelle. C'est ennuyeux. J'ai donc fait exprès de me faire mordre pour prouver quelque chose et je l'ai filmé, pour représenter les gens qui meurent de morsures de serpent. Je ne cherchais pas à devenir une star de YouTube ou quoi que ce soit de ce genre. Pour moi, c'est la science qui compte, à 100 %. '', explique l'intéressé.

Dans des vidéos publiées sur sa chaîne YouTube, il montre les marques de crocs gonflées sur ses bras à la suite de morsures de mamba noir, de taïpan et de cobra d'eau. Son corps a développé une immunité aux morsures de serpent pendant près de vingt. Une expérience qui profite à la science.

''Tim a donc créé une procédure qui a permis de reconnaître un grand nombre de toxines différentes, et cette reconnaissance lui a permis d'être protégé contre les morsures de serpent. Ce que nous espérons, c'est bénéficier de cette même protection sans que tout le monde ait à subir 18 ans de vaccination et de morsures de serpent, en fin de compte. Au lieu de cela, nous isolons et identifions les meilleurs anticorps. Ou nous pouvons les combiner avec de petites molécules pour créer un anti-venin à partir du sang extraordinaire de Tim", explique Peter Kwong, de l'Université de Columbia.

La fabrication d'un antivenin est coûteuse et difficile. Il est souvent créé en injectant du venin à de grands mammifères comme les chevaux et en recueillant les anticorps qu'ils produisent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 110 000 personnes meurent chaque année des suites d'une morsure de serpent.