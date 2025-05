Ukraine : réaction du peuple suite à l'accord conclu avec les États-Unis

Les habitants de Kiev et les membres des familles des soldats ukrainiens disparus ont réagi à l'accord sur les minerais conclu entre les États-Unis et l'Ukraine avec des sentiments mitigés jeudi.

Après des mois de négociations tendues, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord qui devrait permettre à Washington d'accéder aux minéraux et autres ressources naturelles essentiels du pays, un accord dont Kiev espère qu'il lui assurera un soutien à long terme pour sa défense contre la Russie.

Mais peu de détails ont été communiqués sur les modalités de cet accord.

Diana Abramova s'est jointe à des centaines d'autres personnes lors d'une manifestation pour les familles des soldats ukrainiens disparus sur la place de l'Indépendance de Kiev.

Son père, Valentyn Stroyvans, a disparu l'année dernière lors de combats à Toretsk, dans la région de Donetsk.

Elle a déclaré à l'Associated Press qu'elle espérait que le monde s'unirait pour aider à mettre fin à la guerre et à ramener leurs proches.

"Toute nouvelle est difficile à accepter, qu'il s'agisse de négociations ou d'autre chose. Je continue de croire et d'espérer que toute action aboutira à un résultat qui mènera notre Ukraine à la victoire. Uniquement, à la victoire", a-t-elle déclaré.

Bien qu'elle ne connaisse pas les détails de l'accord, Natalia Vysotska, professeur d'université de 74 ans, s'est montrée optimiste : "Si l'accord a été signé, nos experts ont dû en comparer les avantages et les inconvénients. J'espère qu'il sera bénéfique".

D'autres, en revanche, se sentent plus abattus. Pour Iryna Vasylevska, 37 ans, l'accord a rappelé une fois de plus que « notre terre n'est qu'une monnaie d'échange pour le reste du monde et que nous ne bénéficions pas d'une protection totale ».

« Ma vision est qu'au lieu de nous renforcer, nous continuons à tout donner », a-t-elle déclaré. "Le fait que nos ressources humaines soient considérées comme de la viande en temps de guerre m'attriste. Je suis sûre qu'il existe d'autres accords possibles, à l'exception de ceux qui nous rendront pauvres dans tous les domaines.

Selon les responsables ukrainiens, la version de l'accord signée mercredi est bien plus avantageuse pour l'Ukraine que les versions précédentes, qui, selon eux, réduisaient Kiev à un partenaire junior et donnaient à Washington des droits sans précédent sur les ressources du pays.

L'accord, qui doit être ratifié par le parlement ukrainien, prévoit la création d'un fonds de reconstruction pour l'Ukraine, dont les responsables ukrainiens espèrent qu'il servira à garantir l'aide militaire américaine à l'avenir.

Un accord précédent a failli être signé avant d'être déraillé lors d'une réunion tendue dans le bureau ovale impliquant le président américain Donald Trump, le vice-président américain JD Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La signature intervient au cours d'une semaine que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifiée de « très critique » pour les efforts déployés par les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre, qui semblent être dans l'impasse.

L'Ukraine considère cet accord comme un moyen de s'assurer que son allié le plus important et le plus significatif reste engagé et ne gèle pas son soutien militaire, qui a été essentiel dans sa lutte de trois ans contre l'invasion à grande échelle de la Russie.